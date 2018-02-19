АСКОЛЬДУ – 75 ЛЕТ!

9 февраля состоялось торжественное мероприятие в честь 75-летия со Дня основания машиностроительного завода «Аскольд». 75 лет — это значимая дата в жизни и каждого человека, и каждого предприятия. Свой очередной юбилей «Аскольд» встречает новыми трудовыми успехами (с каждым годом увеличивается выпуск товарной продукции), новым оборудованием и новыми технологиями (идет глобальная модернизация парка технологического оборудования). «Аскольд» сегодня – это современное, динамично развивающееся предприятие, 90% продукции которого востребовано российскими судостроителями и предназначено для нужд Российского Военно-Морского Флота.

Подготовка к празднику началась задолго до события. Были проведены спортивные турниры и творческие конкурсы, подведение итогов которых прошло накануне праздника. Гости предприятия, прибывшие на юбилей, увидели выставки стенгазет «Моё подразделение вчера, сегодня, завтра» и поделок «Подарок заводу». В очередной раз сотрудники ПАО «Аскольд» продемонстрировали симбиоз креатива и профессионализма. Некоторые сувениры могли поспорить по идейному содержанию и мастерству исполнения с признанными мэтрами сувенирной индустрии. Наиболее интересные работы займут достойное место в обновлённом музее Истории и трудовой славы машиностроительного завода «Аскольд», который накануне праздника открыл свои двери для посетителей. Гостей «Аскольда», приехавших из Мурманска и Санкт-Петербурга, Северодвинска и Владивостока, с Камчатки и Севастополя, с Тихоокеанского флота приятно удивило такое разнообразие интересов заводчан.

Традиционно к празднику обновлена Доска почёта и занесены новые имена в корпоративную Книгу почёта. Почётными грамотами и благодарностями исполнительного директора награждены 38 работников предприятия, четыре ветерана по представлению Совета ветеранов ПАО «Аскольд» отмечены корпоративными знаками «За заслуги».

Торжественная часть юбилейных мероприятий состоялась во Дворце культуры «Прогресс». Исполнительный директор предприятия Андрей Павлович Семёнов поздравил сотрудников и ветеранов завода, партнёров со знаменательной датой, выразил благодарность за добросовестный труд, плодотворное сотрудничество и пожелал новых трудовых свершений и личного счастья.

Поздравили коллектив завода с юбилеем, вручили Почетные грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и существенный вклад в социально-экономическое развитие предприятия и в связи с 75-летием со дня образования завода «Аскольд» председатель Законодательного собрания Приморского края Ролик Александр Иванович, глава Арсеньевского городского округа Александр Васильевич Коваль, председатель Думы Арсеньевского городского округа Щербаков Анатолий Михайлович.

Начальник технического управления Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга Астахов Владимир Викторович вручил знаки отличия Министерства обороны Российской

Федерации «Памятный знак главнокомандующего Военно-Морским Флотом», благодарности главнокомандующего Военно-Морским Флотом и грамоты командующего Тихоокеанским флотом за большой личный вклад в поддержание технической готовности кораблей и судов Военно-Морского Флота отличившимся сотрудникам ПАО «Аскольд». Управляющий директор Публичного Акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», председатель Приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Юрий Петрович Денисенко вручил медаль «За доблестный труд» Союза машиностроителей России и медали «За добросовестный труд» Приморского Регионального отделения Союза машиностроителей России. Медали вручены членам общероссийской общественной организации СоюзМаш не только за добросовестный труд, но и за активную жизненную позицию, участие в спортивных мероприятиях, социально-значимую деятельность. И очень хорошо, что основной костяк СоюзМаша – молодые представители трудовых коллективов.

Поздравили заводчан и творческие коллективы города Арсеньева, подарившие всем собравшимся в зале своё искусство, хорошее настроение и зажигательные ритмы. Праздничные мероприятия закончились, а жизнь продолжается, и заводу «Аскольд» предстоит ещё много работы: выполнять подписанные контракты и заключать новые, продолжать техперевооружение, расширять ассортимент выпускаемой продукции и повышать производительность труда, принимать в свои ряды молодёжь и повышать профессионализм персонала, чтобы репутация надёжного партнёра только крепла и подтверждалась новыми трудовыми достижениями.

По материалам пресс-службы ПАО «АСКОЛЬД»



