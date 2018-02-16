АУМА РАСШИРИЛА ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ ПРИВОДОВ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ

С начала 2018 года взрывозащищенные и общепромышленные электроприводы АУМА больших типоразмеров SA/SAEx 25.1 – SA/SAEx 40.1 предлагаются с увеличенными значениями скоростей. Для некоторых приводов, например, скорость вращения выходного вала увеличилась в два раза: для SAEx 25.1 она составляет 180 об/мин, для приводов SAEx 35.1 – 90 об/мин по сравнению с 45 об/мин ранее.

Электроприводы АУМА больших типоразмеров применяются на задвижках свыше Ду 500 на магистральных трубопроводах. В случае аварии высокие скорости обеспечивают быстрое время перекрытия арматуры. Надежность функционирования электроприводов в аварийной ситуации имеет первостепенное значение, поскольку истечение рабочей среды может повлечь за собой печальные последствия.

Вот уже более 50 лет компания AUMA (Armaturen- Und Maschinen-Antriebe) является одним из лидеров рынка по производству электроприводов и редукторов для автоматизации трубопроводной арматуры. Оборудование AUMA находит широкой применение в энергетике, водоснабжении, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



