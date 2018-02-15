АРМАГУС ЗАДОЛЖАЛ 468 РАБОТНИКАМ 7 МЛН РУБЛЕЙ

В отдел судебных приставов Гусь-Хрустального района Владимирской области поступило 468 удостоверений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате с АО «Армагус». Предприятие, одним из видов деятельности которого является производство и поставка трубопроводной арматуры, задолжало своим работникам свыше 7 миллионов рублей.

Судебным приставом – исполнителем были возбуждены исполнительные производства, копии постановлений которых были вручены представителю АО «Армагус». После этого организация нашла деньги на погашение долга по заработной плате перед 468 своими работниками в полном объеме. Долг в 7 миллионов рублей погашен полностью.

Сегодня АО «Армагус» – предприятие на российском рынке трубопроводной арматуры, работающее по полному производственному циклу. Благодаря накопленному опыту и традициям завод является одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной, химической, металлургической и других отраслей промышленности, а также энергетического комплекса.

По материалам владимирских СМИ



