ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СПБ ОСВОИЛА СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТПА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Независимая испытательная лаборатория СПбГБУ «Центр энергосбережения» начала выполнять измерения на содержание массовой доли химических элементов в изделиях из нержавеющей стали методом атомно-эмиссионного спектрального анализа. Первые испытания методом спектрального анализа изделий из нержавеющей стали на этой неделе будут проведены по заказу ГУП «ТЭК СПб».

Аналитический прибор для измерений содержания массовой доли элементов в изделиях из стали методом атомно-эмиссионного спектрального анализа позволяет определить химический состав такой продукции, как фланцы, трубопроводы, запорная арматура, а также выявить соответствие или несоответствие химического состава изделий требованиям нормативной документации на марку стали.

К преимуществам метода атомно-эмиссионного спектрального анализа относятся: способность одновременно определять до 20 элементов в составе вещества в широком диапазоне концентраций, высокая чувствительность, низкий предел обнаружения, точность результатов исследования.

В январе 2018 года испытательная лаборатория СПбГБУ «Центр энергосбережения» провела по заявкам технических заказчиков 38 испытаний (8 выборочных единиц продукции), на которые были представлены выборочные единицы фланцев, задвижек стальных клиновидных, кранов шаровых цельносварных. Из них удовлетворяют требованиям нормативной документации 63%, не удовлетворяют – 27 %.

По материалам пресс-службы СПбГБУ «Центр энергосбережения»



