МКТ-АСДМ – одно из ведущих научно-производственных предприятий Кургана

На курганской земле расположено множество предприятий и заводов, которые обеспечивают нужды не только нашего региона, но и поставляют свою продукцию во все уголки России и за рубеж. На одном из них – ООО «МКТ-АСДМ» – с рабочим визитом побывали Глава Кургана Сергей Руденко и Руководитель Администрации города Андрей Потапов. Во время выездного совещания они ознакомились с производственными мощностями завода и узнали о перспективах его дальнейшего развития.

О деятельности и основных направлениях предприятия рассказал директор ООО НПФ «МКТ-АСДМ» Ильгиз Чиняев. Он сообщил, что научно-производственная фирма была создана порядка 10 лет назад и специализируется на разработке современных конструкций нефтегазового оборудования. Одним из направлений в деятельности является разработка и изготовление трубопроводной арматуры в части запорно-регулирующих и запорных устройств. Завод сотрудничает с крупными подразделениями нефтегазового комплекса страны. Было отмечено, что фирма производит как серийную продукцию, так и специализированную трубопроводную арматуру по индивидуальному заказу. На сегодняшний день в портфеле интеллектуальной собственности ООО «МКТ-АСДМ» более 70 запатентованных разработок по конструкции запорно-регулирующей и запорной арматуры. Уточнялось, что предприятие единственное в России занимается изготовлением шаровых кранов высокого давления (32 МПа). По словам Ильгиза Рашитовича, гордостью предприятия и его уникальной разработкой являются запорно-регулирующие задвижки разных конструкций.





Несмотря на то что фирма зарегистрирована в Челябинске, на территории Кургана расположены ее основные производственные площадки – инженерный центр и сборочное производство, где трудятся более 100 человек. В инженерном центре работают высококлассные специалисты: два профессора и два кандидата технических наук, порядка 10 изобретателей и аспиранты. Центр занимается тремя направлениями – общепромышленной и регулирующей арматурой, шаровыми кранами. Отмечалось, что производственные площадки ООО «МКТ-АСДМ» также расположены в Челябинской области и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Во время экскурсии по предприятию Сергей Руденко и Андрей Потапов посетили участок сборки, участки сварки и наплавки, где им продемонстрировали технологию сварки готовых изделий на современном высокопроиводительном оборудовании. Заинтересовал делегацию испытательный участок со специальными стендами, где все изделия проходят «проверку на прочность» и подвергаются гидро- или пневмоиспытаниям.





Завершающей стадией производства является окраска готовой продукции, которая выполняется в специальной камере. Было отмечено, что особое внимание уделяется тщательной подготовке поверхности, равномерному нанесению лакокрасочных материалов и процессу сушки, что обеспечивает в целом получение качественного покрытия. Участники выездного совещания также посетили упаковочный цех и склад комплектующих. «Радует то, что на территории Кургана есть такие предприятия, которые вносят значительный вклад в развитие нашего города, региона, УрФО и России. Сегодня научно-производственная фирма «МКТ-АСДМ» производит уникальные высокотехнологичные изделия, которые востребованы не только в нашей стране, но и на международном рынке», – подчеркнул Глава города Сергей Руденко по итогам выездного совещания.

По материалам портала Kurgan-City



