ПРОЕКТ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО РЕДУКТОРА ДЛЯ АРМАТУРЫ ПОЛУЧИЛ ГРАНТ КОНКУРСА «УМНИК»

Фонд содействия инновациям подвел итоги регионального курганского конкурса «УМНИК». В итоге пять зауральцев стали победителями и получат по полмиллиона рублей. Среди победителей – работник Курганского центра испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры Александр Завьялов. Молодой специалист создаст встроенный многоступенчатый энергоэффективный редуктор для трубопроводной арматуры.

Несколько лет назад Александр Завьялов стоял у самых истоков тогда еще проекта КЦИСС. Сейчас он продолжают расти как специалист и помогает развивать арматурный кластер в Курганской области. Его работа, в основном, офисная, но тонкости производственных процессов он знает во всех деталях. «У него есть цель и амбиции, которые не позволяют работать спустя рукава», – рассказывают об Александре коллеги из центра испытаний.

В прошлом году свои силы в конкурсе «УМНИК» Фонда содействия инновациям решили попробовать 19 молодых зауральских ученых в четырех номинациях: информационные технологии, медицина будущего, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. В итоге только 11 человек успешно прошли отборочные этапы и вышли в финал.

По материалам сайта городской газеты «Курган и Курганцы»



