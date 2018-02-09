ОБОРУДОВАНИЕ ООО «ПРИВОДЫ АУМА» БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ОБЪЕКТАХ «РОСЭНЕРГОАТОМА»

Пресс-служба ООО «ПРИВОДЫ АУМА» сообщает, что компания получила Решение о неоднократном применении электроприводов на АЭС. Данное решение определяет возможность неоднократного применения на атомных станциях АО «Концерн Росэнергоатом» импортных многооборотных электроприводов AUMA SA(R) / SA(R)I, изготавливаемых по техническим условиям ТУ 3791-003-38959426-2007 изм.2, разработанным в соответствии с требованиями норм и правил в области использования атомной энергии, согласованными и одобренными в установленном порядке. Аналогичное Решение получено и для неполнооборотных электроприводов AUMA SG(R), изготавливаемых по ТУ 3791-005-38959426-2009.

«Очевидный плюс для заказчика – это экономия времени. Ранее, с момента сдачи оборудования на приемо-сдаточные испытания до получения решения о его применении могло пройти до трех месяцев. Теперь отпадает необходимость оформления индивидуальных Решений на каждую поставку. Данный документ говорит также о том, что наша продукция имеет высокую оценку качества на АЭС, а также высокий уровень доверия среди наших клиентов и надзорных органов (Ростехнадзор, АО «Концерн Росэнергоатом»)», – комментирует Сергей Борисович Шиманский, технический директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

С 2001 года компания АУМА поставляет электроприводы в атомном исполнении на АЭС как Российской Федерации, так и на АЭС, сооружаемые по российским проектам за рубежом. Электроприводы АУМА установлены в Российской Федерации на Белоярской, Ленинградской, Нововоронежской, Ростовской, Курской, Балаковской, Смоленской, Кольской, Калининской атомных электростанциях, а также станциях, расположенных в Республике Беларусь, Украине, Литве, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, а также в Китае и Индии.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



