ЗАДВИЖКИ РТМТ ВОШЛИ В РЕЕСТР «ТРАНСНЕФТИ»

По сообщению пресс-службы компании, три года напряженной подготовки завершились включением задвижек клиновых производства ООО «РТМТ» в «Реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть».

Изделия прошли 7 основных этапов:

I. Инспекция производства и пневмогидравлические испытания.

II. Ресурсные испытания на надежность и безотказность.

III. Испытания на стойкость к дополнительным нагрузкам на патрубки.

IV. Испытания на сейсмостойкость.

V. Климатические испытания.

VI. Испытания антикоррозионного покрытия.

VII. Оценка качества отливки корпуса.

Но, отмечают в компании, основная работа для коллектива РТМТ еще впереди.

ООО «РОСТРАНСМАШ Трейд» (ООО «РТМТ») – компания, специализирующаяся на проектировании, изготовлении и поставках запорной, регулирующей, обратной и предохранительной промышленной трубопроводной арматуры. Завод образован в 2003 году, в 2005 создано обособленное подразделение «Курган», с 2011 года налажено собственное производство трубопроводной арматуры. В 2014 году «РТМТ» расширил номенклатуру и объемы производства арматуры, а производимое оборудование было включено в Реестр ПАО «Газпром». В настоящее время в номенклатуру компании входит стальная трубопроводная арматура (задвижки стальные клиновые, клапаны запорные, клапаны запорные игольчатые, клапаны обратные затворы, обратные шаровые краны, шиберные задвижки) и устьевое оборудование (задвижки шиберные устьевые, подвесной адаптер, клинья обсадной трубы, дроссели нерегулируемые, дроссели регулируемые, буфер, колонные головки, устьевое оборудование для двойных НКТ, лубрикаторы, обсадные трубы с резьбой, головки НКТ, обратные клапаны и пробки).

По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»



