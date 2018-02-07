МЗТА – лауреат конкурса «100 лучших товаров России» в 2017 году

Муромский завод трубопроводной арматуры стал лауреатом премии «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». На конкурс была представлена задвижка клиновая литая (ЗКЛ) с невыдвижным шпинделем чугунная с обрезиненным клином DN 350 PN 1,6 МПа.

Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России» был учреждён в 1998 году Госстандартом России (ныне Ростехрегулирование), межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество» как общественная акция в поддержку российских товаропроизводителей. Проводимый конкурс в течение двадцати лет на деле доказывает эффективность сочетания государственной и общественной мотивации предприятий и организаций на постоянное повышение качества продукции и услуг, а его бренд, отличающий лучшие российские товары, имеет заслуженный авторитет на отечественном рынке. Отбор лучших товаров (услуг) в 2017 году осуществлялся по четырем номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения и услуги для населения.

По материалам пресс-службы ПО «МЗТА»



