НПО «РЕГУЛЯТОР» обновило позиционеры SMART-Регулятор серии АМ800

Интеллектуальные электропневматические позиционеры SMART-Регулятор серии АМ800 получили новые диагностические функции:
1. Тест частичным ходом (позволяет обнаружить возможные отказы регулирующих клапанов).
2. Ступенчатый тест (применяется с использованием компьютера для упрощения настройки клапана).
3. Диагностика трения (позволяет определить заедания в работе клапана и своевременно предупреждает о необходимости его обслуживания).
4. Гистограммы (показывают историю работы позиционера).
Данные функции позволят значительно повысить надежность регулирующих клапанов.
НПО «Регулятор» изготавливает на производственном предприятии в Ярославле регулирующую и предохранительную арматуру специального назначения для нефтяной и газовой промышленности, электростанций и химических заводов. Высокая точность и надежность – определяющие характеристики продукции завода. Изделия производятся в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
По материалам пресс-службы НПО «Регулятор»