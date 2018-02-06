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НПО «РЕГУЛЯТОР» обновило позиционеры SMART-Регулятор серии АМ800

06 февраля, 2018 1

Интеллектуальные электропневматические позиционеры SMART-Регулятор серии АМ800 получили новые диагностические функции:

1. Тест частичным ходом (позволяет обнаружить возможные отказы регулирующих клапанов).

2. Ступенчатый тест (применяется с использованием компьютера для упрощения настройки клапана).

3. Диагностика трения (позволяет определить заедания в работе клапана и своевременно предупреждает о необходимости его обслуживания).

4. Гистограммы (показывают историю работы позиционера).

Данные функции позволят значительно повысить надежность регулирующих клапанов.

НПО «Регулятор» изготавливает на производственном предприятии в Ярославле регулирующую и предохранительную арматуру специального назначения для нефтяной и газовой промышленности, электростанций и химических заводов. Высокая точность и надежность – определяющие характеристики продукции завода. Изделия производятся в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

По материалам пресс-службы НПО «Регулятор»


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