НОВЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ «ГУСАРА» НАЧНЕТ РАБОТУ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ

Губернатор Светлана Орлова встретилась с полпредом президента в ЦФО Алексеем Гордеевым, сообщает пресс-служба «Белого дома». Глава региона рассказала высокому гостю об итогах социально-экономического развития Владимирской области в прошлом году и подробно отчиталась о выполнении майских указов главы государства. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил успехи 33 региона в развитии промышленности и сельского хозяйства.

Одной из главных новостей встречи стало сообщение о том, что в конце февраля в Гусь-Хрустальном, с запуском нового литейного цеха завода «Гусар», начнется серийное производство трубопроводной арматуры по программе импортозамещения для топливно-энергетического комплекса России. Мощность нового производства составит 7-8 тысяч тонн стали в год. С его открытием на заводе появятся дополнительные 400 высокопроизводительных рабочих мест. В новое производство инвестировано около 1,7 миллиарда рублей. Оно обеспечит завод высококачественной заготовкой, отвечающей всем мировым стандартам и требованиям для выпуска любых видов запорно-регулирующей арматуры.

Напомним, что еще в декабре 2017 года в новом литейном цехе была осуществлена первая плавка на индукционной тигельной печи, смонтированной и запущенной в составе плавильного комплекса, состоящего из трех печей различной емкости. В этот день разлили 2 тонны жидкой стали марки 20ГЛ для получения отливок корпусов клиновых задвижек DN 150 и DN 200. Оборудование сработало без сбоев.

«Открытие собственного литейного завода — важный для нас шаг, — комментирует директор литейного завода «Гусар» Валерий Смирнов. — Это позволит нам оперативнее осваивать новые виды продукции, решать организационные вопросы, связанные с производством, и, соответственно, быстрее реагировать на запросы рынка».

Гусевский арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году и специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазовой промышленности. Высокий технологический уровень и современная производственная база позволили предприятию наладить производство запорной арматуры, отвечающей всем российским и международным стандартам. В настоящий момент завод выпускает задвижки клиновые, задвижки шиберные, задвижки ЗКС, клапаны регулирующие, клапаны запорно-регулирующие и прочую продукцию. Продукция завода «Гусар» успешно эксплуатируется на трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного газа, агрессивных сред, воды и водяного пара. Клиентами завода являются крупнейшие компании нефтегазового комплекса и химической промышленности РФ.

В конце января съемочная группа телеканала «Губерния 33» побывала на заводе «Гусар», в том числе на готовящемся к открытию литейном производстве. Выпуск программы «Сделано в России» смотрите по ссылке.

По материалам портала «Губерния 33»



