«РАСКО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ДАТЧИКИ-РЕЛЕ

Представляем Вашему вниманию новую совместную разработку ООО «НПФ «РАСКО» и ПАО «Саранский приборостроительный завод» – датчик-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО и датчик-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО.

Новые ДЕМ-202М-РАСКО и ДЕМ-105М разработаны как более чувствительные, компактные и недорогие, по сравнению с предыдущими сериями приборов ДЕМ, реле давления, предназначенные для мониторинга и сигнализации перепада давления на насосах, фильтрах и других гидравлических агрегатах и устройствах. Область применения – котельные, ЦТП и ИТП, системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Отличительные особенности датчиков-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО и разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО:

· Уменьшенное минимальное значение уставки, что позволяет применять ДЕМ-202М-РАСКО для защиты от сухого хода насосов с частотным регулированием, работающих на минимальных режимах по расходу.

· Высокая устойчивость к внешним воздействующим факторам (ударам, вибрации, попаданию внутрь пыли и воды).

· Односторонний подвод давления, упрощающий монтаж на объекте.

· Для приборов ДЕМ-105М1-РАСКО - возможность контроля входного давления и настройки уставки по встроенному манометру.

· Расширенный ряд присоединительных резьб.

· До 4-х раз уменьшенные габариты и до 2-х раз сниженная масса. Конструкция запатентована - патент РФ №161109 >> Техническое описание ДЕМ-202М-РАСКО (датчик разности давлений) и ДЕМ-105М-РАСКО (датчик-реле давления) >>

Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» подтверждено Декларацией соответствия>>

По материалам пресс-службы ООО «НПФ «РАСКО»



