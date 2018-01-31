«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» ВЫПУСТИЛ ОБЛИГАЦИИ

Руководитель отдела маркетинга ЗАО «Чистый берег» Игорь Сидоркевич рассказал порталу Naviny.by, сколько можно заработать на облигациях компании и какими гарантиями подтверждается их надежность.

ЗАО «Чистый берег» работает на белорусском рынке с октября 1996 года. Мы сегодня являемся ведущей торговой компанией на рынке трубопроводной арматуры, сантехнического оборудования, труб и электротехнической продукции. Сфера нашей деятельности — обслуживание предприятий и компаний строительной отрасли. Компания живет и активно развивается. Мы пережили кризис 1998, 2008, 2011 годов. Сегодня мы растем двухзначными темпами, и задача по поддержанию текущих темпов заложена в бизнес-плане развития компании.

Если говорить о деятельности компании, то наша основная задача — участвовать в максимально возможном количестве строительных объектов. Их можно долго перечислять. Они бывают большие, как, например, строительство Белорусской АЭС или Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Известными, как, например, «Маяк Минска» или Falcon Club. И не очень, как, например, реконструкция обычной городской пятиэтажки.

Нужно сказать, что мы не являемся единственными поставщиками, да и не стремимся к монополии, ведь наша главная задача — гибко реагировать на запросы и потребности партнеров и клиентов. Если нужно поставить весь комплекс оборудования, мы это сделаем, если необходимо закрыть какие-то узкие места, справимся и с такой задачей.

Заемными средствами мы начали пользоваться около пяти лет назад, когда начали возводить свой логистический центр, который находится в Колядичах. Площадь его закрытой территории — порядка 10 тысяч квадратных метров, а открытой — более двух тысяч. Именно в этот момент мы открыли для себя, что жить с кредитными ресурсами не так уж и страшно, если предприятие работает эффективно, выстроены долгосрочные крепкие отношения с партнерами, производится грамотный экономический расчет и финансовый контроль.

Мы постоянно сотрудничаем с финансовыми организациями. В 2017 году «Чистый берег» привлек кредит в размере 5 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития. Таким образом, компания не рассматривает выпуск облигаций как единственный канал пополнения оборотных средств или инструмент острой необходимости. Это скорее попытка оптимизировать систему работы с кредитными ресурсами.

У нас средняя ставка по кредитным ресурсам находится на уровне 9%. Мы выпустили облигации на 2 млн долларов под 7% годовых. Если не учитывать комиссионные, затраты по ведению необходимой документации, мы сэкономим порядка 40 тысяч долларов за

пользование деньгами. Считаем такое решение целесообразным для себя и выгодным для тех, кто будет вкладывать свои средства в облигации «Чистого берега».

Срок обращения облигаций составляет 10 лет. По истечении первого года ЗАО «Чистый берег» будет ежегодно выкупать свои облигации у всех желающих по цене, равной номиналу облигаций, без потери процентов и с учетом дохода, полученного за период использования (согласно проспекту эмиссии).

Полученными средствами мы будем погашать более дорогостоящие кредиты, вкладывать средства в развитие сети специализированных магазинов для монтажников по всей стране. Мы хотим создать инфраструктуру для специалистов, чтобы они могли оказывать качественную услугу, работая с надежным продуктом.

Все наше оборудование имеет прозрачную историю, которую можно отследить по документам. На складе у нас находится более 15 тысяч наименований товаров, а с учетом типоразмеров — более 50 тысяч. Основная масса оборудования, которое мы продаем, застраховано от причинения вреда владельцам или третьим лицам, безусловно, это требует дополнительных затрат и ответственности с нашей стороны, но мы стараемся сделать использование нашего продукта максимально комфортным.

Облигации обеспечиваются не только добрым именем компании. Когда компания планирует выйти на рынок облигаций, она готовит необходимый пакет документов, который проверяется государственными органами. Если у компании есть финансовые проблемы, на рынок облигаций такую компанию не допустят. Мы проходим аудит ежеквартально, отчитываемся перед Европейским банком реконструкции и развития. Компания «Чистый берег» открыта с точки зрения наших бизнес-процессов и экономической перспективы бизнеса. Кроме того, мы никогда не имели задолженности перед бюджетом и перед сотрудниками по выплате заработной платы.

Мы планировали продать облигации в течение месяца, однако сигналы с рынка показывают, что эта задача будет решена в первых числах февраля. Мы полагаем, что облигации будут покупать разные люди. Кто-то, например, их приобретет, чтобы собрать деньги на обучение ребенка или на какие-то другие перспективные цели. Могут заинтересоваться люди, которые привыкли получать высокие доходы на депозиты, проценты по которым в валюте еще пару лет назад были 5-7% годовых. Наконец, есть те, кто просто хотят сохранить свои деньги и доверяют нашей компании, видя, что наши облигации — это надежное вложение с хорошей доходностью. Мы планируем, что в Минске в среднем люди будут покупать облигации на сумму 7-10 тысяч долларов, а в регионах — на 3-5 тысяч долларов. Надо понимать: чем больше облигаций человек приобретет, тем существеннее будет доход. Если кто-то купит облигации на 100 тысяч долларов, за три года с «Чистым берегом» заработает 21 тысячу долларов, а в банке эта же сумма принесет не более 3-6 тысяч долларов.

P.S. К моменту публикации интервью было реализовано более 70% выпуска облигаций ЗАО «Чистый берег».

По материалам портала Naviny.by



