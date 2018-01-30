ИФАЗ ИЗГОТОВИЛ ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ АЭС

В цехах ИФАЗ завершилось производство партии задвижек клиновых ИА11165 Ду300 и Ду350 в количестве 12 штук для поставки на Южно-Украинскую АЭС. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно, и продукция была отправлена Заказчику согласно графику.

Задвижки клиновые ИА11165 предназначенные для установки на АС в качестве запорных устройств трубопроводов систем, важных для безопасности.

· Присоединение под приварку.

· Диапазон рабочих температур до +250°С.

· DN 50-800.

· Рабочее давление: 1,0 МПа для DN 50-150; 2,5 МПа для DN 50-800.

ЧАО «Ивано-Франковский арматурный завод» – один из крупнейших на Украине производителей трубопроводной арматуры для предприятий энергетической отрасли, нефтегазового комплекса, химической промышленности, металлургии и водоснабжения, арматуры специального назначения, необходимой для систем обеспечения безопасности ядерных установок (для первого и второго контуров АЭС, систем локализации аварий), а также фланцев для трубопроводов различного давления (под заказ).

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»



