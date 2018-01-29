«АРМАЛИТ» ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ СТАНОЧНЫЙ ПАРК

В рамках программы развития станочного парка, «Армалит» в январе провел пусконаладочные работы токарного центра Emag VM 12. Emag VM 12 – суперсовременный обрабатывающий комплекс, позволяющий производительно и точно выполнять тяжелые токарные и фрезерные операции. За счет мощного главного шпинделя, револьверной головки с возможностью установки до 12 инструментов, системы контроля качества на основе встроенного измерительного щупа и возможности автоматической загрузки и выгрузки, новый станок позволит производить обработку деталей корпусов арматуры больших номинальных диаметров за один установ. Сокращение количества операций технологического процесса изготовления арматуры, значительно снизит трудоемкость и, как следствие, себестоимость конечного изделия.

Всего в течение 2018 года «Армалит» планирует приобрести и ввести в эксплуатацию более 20 единиц нового, высокотехнологичного оборудования, что позволит в 1,5 раза сократить время обработки деталей и повысить производительность производственных процессов на 30%.

АО «Армалит» — машиностроительный завод полного цикла, имеющий вековую историю, основным направлением деятельности которого является разработка и производство трубопроводной арматуры. Предприятие производит судовую арматуру, предназначенную для применения в системах трубопроводов; общепромышленную трубопроводную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности; резинометаллические амортизаторы АКСС всех типов и размеров; поковки, отливки из чугуна, стали и цветных металлов; предоставляет услуги в области механической обработки деталей.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



