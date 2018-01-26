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КОНАР ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ АМЕРИКАНСКОГО ИНСТИТУТА НЕФТИ

26 января, 2018 11

Аудиторы API (American Petroleum Institute) проверили систему менеджмента качества КОНАРа на соответствие стандарту API Specification Q1, девятое издание. Проверка проходила в два этапа, аудиторы проверяли все без исключения аспекты жизненного цикла продукции: от входящей заявки и преддоговорной работы до выпуска и отгрузки изделий. Успешно пройденный аудит расширил возможности предприятия по сотрудничеству в проектах с участием международных компаний, где к качеству предъявляются самые высокие требования.

«Получение сертификата — значимое событие. Мы расцениваем его как очередное подтверждение компетенций компании международным отраслевым сообществом», — отметил технический директор АО «КОНАР» Евгений Бодров.

API (American Petroleum Institute) — неправительственная организация США, одним из направлений деятельности которой является разработка стандартов, охватывающих все сегменты нефтяной и газовой промышленности в целях содействия использованию безопасного, взаимозаменяемого оборудования и проверенных инженерно-технических практик.

Промышленная группа «КОНАР» за годы становления и развития прошла путь от производителя крепежа и деталей трубопровода до лидера отрасли нефтегазового машиностроения. «КОНАР» обладает компетенциями в сфере инжиниринга, участвуя в решении комплексных задач по организации добычи, транспортировки, переработки нефти и газа. На предприятиях группы производится продукция в рамках импортозамещения, обеспечены трансфер и локализация передовых зарубежных технологий. Запущен ряд совместных производств с российскими и зарубежными компаниями.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА КОНАР включает:

Заготовительное производство:

1. ООО «БВК» - российско-итальянский сталелитейный завод по производству сложных корпусных изделий весом до 25 тн/шт. г. Челябинск.

2. ООО «МетМашУфалей» - производство оборудования и запасных частей для всех переделов металлургического производства г. Верхний Уфалей.

3. ООО «Волжская кузница» - кузнечный завод по изготовлению деталей с помощью ковки в штампах г. Камышин.

4. ООО «Челябинский центр кузнечных компетенций». Совместное предприятие с корпорацией «Уралвагонзавод». г. Челябинск.

Машиностроительное производство и инжиниринг:

1. АО «КОНАР» – производство деталей и узлов трубопроводов. Комплексные поставки и инжиниринг для нефтегазовой отрасли. Располагает сильнейшим в России инженерным центром, цехом термообработки, сборочно-испытательным комплексом, крупнейшим парком станочного оборудования по механообработке, измерительными лабораториями Zeiss, линией никелирования с применением наночастиц карбита кремния по японской технологии Kanigen. г. Челябинск.

2. ООО «Корнет» - производство магистральных шиберных задвижек. г. Челябинск.

3. ООО «Станкомаш» - завод по производству фонтанной арматуры для нефтедобычи и спецпродукции. г. Челябинск.

4. ООО «СП Конар - Чимолаи» - российско-итальянское предприятие по производству сложных и крупногабаритных металлоконструкций. г. Челябинск.

5. ООО «Уральские Уплотнительные Технологии» - производство торцевых уплотнений по локализованной технологии John Crane. г. Челябинск.

6. ООО «КОНАР-ОРИОН» - российско-итальянское производство трубопроводной арматуры в криогенном исполнении. г. Челябинск.

7. ЗАО «Завод Энерго-Строительных Конструкций» (ЭСКОН) - производство опор ЛЭП и металлоконструкций для электроэнергетики. г. Южноуральск.

8. ООО «Центральный научно-исследовательский проектный институт СТАРК» - разработка новых конструкций арматуры на основе инновационных технологий и материалов. г. Москва

По материалам пресс-службы КОНАР


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