«АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» ПРОВЕЛА СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

В декабре 2017 года предприятие группы компаний «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» провело обучающие семинары для представителей трех арматурных заводов – ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» (г. Гусь-Хрустальный), ОАО «Армагус» (г. Гусь-Хрустальный) и ЗАО «ПО МЗТА» (г. Муром).

Обучение происходило на образцах интеллектуальных электроприводов, оснащенных интеллектуальными блоками, производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»:

• Привод электрический многооборотный ПЭМ-Б250-24-Е3Т66-2-IIСТ4-12 УХЛ1 IP68 220В с КИМ3;

• Однооборотный электропривод МЭОФ-630(950)/25-0,25Е3Р68-10 У1 IP68 220В с КИМ3 и OLED дисплеем.

«АБС Электро» благодарит всех участников семинара за совместную плодотворную работу. Состоявшиеся мероприятия в очередной раз подтвердили необходимость регулярного проведения таких встреч, как для эксплуатирующих организаций, так и для производителей оборудования.

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» разрабатывает и внедряет «под ключ» различные автоматизированные системы управления технологическими процессами, а также изготавливает широкую номенклатуру средств автоматизации для систем промышленной автоматики. В номенклатуру предприятия входят: электрические механизмы и приводы (МЭО, МЭОФ, КСАТО, МЭМ, ПЭМ, МЭП, МЭПК); энергетическая арматура; промышленные контроллеры (КРОСС-500, Ремиконт Р-130ISа); приборы контроля и регулирования технологических процессов (ПБР-3И, ПБР-2И); низковольтные комплектные устройства (НКУ); средства измерения и автоматизации технологических объектов (расходомеры); инжиниринг (АСУ ТП, АСОДУ, АСКУЭР, КША); комплектные токопроводы и шинопроводы (ТЗК, ТЗКР, ТЗМПЭ, ТЭНЕ, ШЗК); услуги по производству гальванических и лакокрасочных покрытий.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



