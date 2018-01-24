Треть труб для отрасли ЖКХ в России – фальсификат

Более 30% полиэтиленовых труб, используемых в России для строительств и замены водопроводных и канализационных сетей, являются фальсифицированными, а порядка 20% стальных труб — бывшими в употреблении. Как показало расследование News.ru, производство и применение в ЖКХ поддельных труб превратилось в масштабный незаконный бизнес, которому почти ничто не препятствует.

В России, по данным Росстата, насчитывается более 577 тыс. км водопроводных и около 192 тыс. км канализационных сетей, из которых нуждаются в замене 43% и 37% соответственно. В 2016 году в стране было заменено всего 1,3% водопроводных сетей и 0,7% — канализационных. Однако реальный процент замены труб гораздо меньше. По данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, порядка 30% пластиковых труб, используемых для строительства и реконструкции водопровода и канализации, является фальсифицированной продукцией.

— В 2016 году было произведено около 300 тыс. тонн полиэтиленовых труб, из этого объёма порядка 90 тыс. тонн является фальсификатом, который уходит потребителям, — рассказал News.ru генеральный директор Ассоциации Владислав Ткаченко. — На покупку такой продукции муниципалитеты и предприятия водоснабжения и канализации ежегодно тратят примерно 9 млрд руб. Получается, что огромные деньги идут на то, чтобы физически изношенные трубы заменить, по сути, такими же негодными, хоть и новыми, трубами.

Но масштаб использования в ЖКХ некачественных труб на самом деле ещё больше. По оценке Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), из общего объёма стальных труб, применяемых для строительства и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, примерно 20% — 300–350 тыс. тонн ежегодно — составляют бывшие в употреблении трубы. Широкое распространение фальсифицированных и б/у труб в сфере ЖКХ, по мнению участников рынка и экспертов, ложится тяжёлым грузом на муниципальные бюджеты и оборачивается серьёзными проблемами как для предприятий водоснабжения и канализации, так и для жителей.

«Главный негатив от наплыва фальсифицированных труб — повышение аварийности, большие потери и ухудшение качества воды», — сказал News.ru руководитель рабочей группы экспертного совета при правительстве РФ по развитию ЖКХ Алексей Макрушин. Примерно так же оценивает последствия применения стальных б/у труб Министерство промышленности и торговли РФ. «Низкое качество таких труб, отсутствие должных исследований и испытаний физических и химических свойств труб ведёт к повышенной аварийности инженерных сетей и травматизму граждан, — отметили в пресс-службе Минпромторга. — К тому же это ставит под угрозу бесперебойность работы сетей».

По данным Росстата, в 2016 году в водопроводной сети произошло 74 500 аварий, в канализационной — 31 300. Утечки и неучтённые расходы воды составляют в среднем по России 21,6% от общего объёма подачи воды потребителям. Ликвидация аварий, по оценке Ассоциации трубопроводных систем, ежегодно обходится предприятиям ВКХ примерно в 11–12 млрд рублей. Кроме того, за утечку воды и связанную с этим дополнительную очистку сточных вод жители России вынуждены ежегодно переплачивать около 60 млрд рублей.

«Гаражные производства» и «реставраторы»

По данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, из 30% фальсифицированных пластиковых труб 18% составляет продукция, для производства которой применяется первичный неокрашенный (нетрубный) полиэтилен. Ещё порядка 12% приходится на трубы, изготовленные с применением вторичного сырья, которое до переработки использовалось не для производства

труб, а для выпуска пластиковых пакетов, бутылок, флаконов, ящиков и т.п. Производством фальсификата занимаются 120–130 «гаражных» предприятий.

Источник появления на рынке ЖКХ подержанных стальных труб — выведенные из эксплуатации магистральные и промысловые трубопроводы для транспортировки нефти, газа и других агрессивных сред.

— Около 30% из этих труб направляется на переплавку, — рассказал News.ru заместитель директора ФРТП Виктор Височкин. — Другая часть попадает к «реставраторам», которые очищают трубы от следов нефтепродуктов и остатков изоляции, обрабатывают торцы и возвращают трубу на вторичный рынок. Таких предприятий насчитывается около 150.

Одной из главных причин наплыва фальсифицированных пластиковых и б/у стальных труб участники рынка и эксперты называют дешевизну этой продукции. «Разница в цене между новой и бывшей в употреблении стальной трубой составляет два с половиной — три раза, — отметил заместитель директора ФРТП Виктор Височкин. — Это обеспечивает «реставраторам» огромную прибыль, а потребителям — привлекательную стоимость». В свою очередь директор департамента трубопроводных систем группы «Полипластик» Кирилл Трусов обратил внимание на то, что добросовестный производитель пластиковых труб часто не может конкурировать с поставщиком фальсификата. «В тендерах на закупку труб основным критерием является минимальная цена, — сказал он News.ru. — Поэтому поставщик фальсификата, выдавая свою трубу за настоящую, всегда может предложить её на 10–20% дешевле нашей продукции».

С таким посылом согласны и заказчики строительных работ в лице муниципальных органов ЖКХ, государственных и муниципальных предприятий. «С деньгами у нас беда, поэтому берём самые дешёвые трубы, — рассказал News.ru на условиях анонимности начальник отдела ЖКХ администрации одного из районов Смоленской области. — Если я куплю трубы дороже, завтра ко мне придут из прокуратуры. И как буду объяснять? Что, мол, самые дешёвые трубы — фальшивка? Но ведь с документами на них всё в норме».

Однако самым большим злом и для производителей, и для потребителей участники рынка считают существующую практику получения на пластиковые трубы сертификатов соответствия. По мнению генерального директора ООО «Липецкая трубная компания "Свободный Сокол"» Игоря Ефремова, нынешняя система сертификации труб способствует распространению фальсифицированной продукции. «Если я не смогу получить официальный документ на произведённый фальсификат, у меня эту трубу, даже если она будут самой дешёвой, никто не возьмёт. Но в сфере сертификации нет никакого контроля и никакой ответственности, поэтому фальсификат процветает, — рассказал он News.ru. — Зайдите в Интернет, и вам легко оформят нужный сертификат. Таким образом, сертификация превращается в формальную процедуру, а документ — в товар».

Мы решили проверить, насколько это утверждение соответствует действительности. Позвонили в три фирмы по сертификации и сказали, что хотим получить сертификат соответствия на партию пластиковых труб, изготовленных из полиэтилена марки 100. При этом сообщили, что никаких исходных документов у нас нет — потеряли. Одна из этих фирм отказалась выдать сертификат, но две другие согласились. Первая выразила готовность выдать сертификат в течение трёх дней за 11 тыс. рублей сроком на год и за 15 тыс. рублей — на три года. Вторая фирма, которая, кстати, является одним из крупнейших игроков в сфере сертификации, оценила свои услуги в 25 тыс. рублей.

Похоже, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), в ведении которой находится данная сфера, в курсе этой проблемы. Как сообщила пресс-служба Росаккредитации, 58 аккредитованных органов по сертификации выдали более 650 сертификатов соответствия на трубы и трубопроводную арматуру, из которых действуют 544. При этом 71% сертификатов выдали девять организаций: ООО «Ремсервис», ООО «Бирюза», ООО «Инновационные решения», ООО «СПБ-Стандарт», ООО «ВНИИсертификация», ООО «Технологии пожарной безопасности», АНО

«ЭКСИМТЕСТ», ООО «СЕРКОНС», ООО «СертПромТест». В отношении семи из них проводились проверки, по результатам которых у всех были выявлены нарушения. В связи с этим прекращено действие аккредитации ООО «СПБ-Стандарт». ООО «Ремсервис» прекратило действие аккредитации добровольно. В 2016 году истёк срок действия аккредитации у ООО «СЕРКОНС». По части нарушений примерно такая же ситуация и с испытательными лабораториями. По сообщению пресс-службы Росаккредитации, испытаниями труб и арматуры занимаются более 30 лабораторий, из которых девять лабораторий осуществили выдачу 77% протоколов испытаний. В отношении семи из них проводились проверки, по результатам которых были также выявлены нарушения у всех. В связи с этим было прекращено действие аккредитации пяти организаций. В то же время в Росаккредитации обращают внимание на нарушения, которые «выходят за рамки узкоспециализированного законодательства об аккредитации».

«Отмечаются случаи выдачи «бумажных» сертификатов и протоколов испытаний «фантомными» органами по сертификации и испытательными лабораториями, подделки документов, в том числе подтверждающих квалификацию экспертов по сертификации, создание нелегальных «дилерских сетей» по продаже сертификатов и т.п., — рассказали в пресс-службе Росаккредитации. — Искоренение такого рода нарушений требует скоординированной работы с правоохранительными органами».

О широком применении в ЖКХ фальсифицированных и б/у стальных труб известно уже давно, однако подвижки на пути решения этой проблемы весьма скромные. Приказами Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30 декабря 2015 года введены поправки в строительные своды правил, в соответствии с которыми с 25 марта 2016 года не допускается применение бывших в употреблении стальных труб в системах водоснабжения и канализации. «Это важный шаг в нужном направлении, — сказал заместитель директора ФРТП Виктор Височкин. — Но теперь нужно обеспечить практическое воплощение принятых мер и контроль за их соблюдением, что будет непросто».

Что касается решения проблемы распространения фальсифицированных пластиковых труб, то здесь ситуация практически не меняется, если не считать подписанное в декабре 2016 года соглашение между Росаккредитацией и МВД РФ об организации взаимного информационного обмена и взаимодействия по проведению совместных мероприятий, направленных на выявление нарушений в сфере аккредитации. «У нас отсутствуют какие-либо механизмы, способные наказать недобросовестных производителей за их действия, — заявил News.ru генеральный директор группы «Полипластик» Мирон Гориловский. — И государственные органы здесь не помогают».

По мнению участников рынка, растущее применение в ЖКХ поддельных и подержанных труб превратилось в системную проблему, решение которой требует системного же подхода. «Отдельные, разрозненные действия не дадут нужного эффекта, — сказал News.ru президент Межрегионального союза проектировщиков Евгений Пупырев. — Нужен комплекс мер экономического, законодательного и административного характера с ужесточением ответственности для производителей фальсификата, вплоть до уголовной. На мой взгляд, инициатором принятия таких мер должен стать Минстрой». Пресс-служба Минстроя сообщила News.ru, что ведомство не располагает данными о системных нарушениях качества труб. Однако, по имеющимся у News.ru данным, производители труб неоднократно информировали Минстрой о широком распространении в ЖКХ фальсифицированной и контрафактной трубной продукции.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



