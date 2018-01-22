ЛМЗ ИМ. ЛИБКНЕХТА НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРЫ К КОНЦУ 2018 ГОДА

Производитель боеприпасов АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» к концу 2018 года запустит производство гражданской продукции за 1,1 млрд рублей. И рассчитывает, что государство поможет со сбытом.

В настоящее время оборонный завод ЛМЗ им. К. Либкнехта (принадлежит АО «НПК «Техмаш», которое входит в государственную корпорацию «Ростех») зарабатывает на производстве танковых снарядов свыше 1 млрд рублей в год. С 2016 года ЛМЗ развивает производство гражданской продукции в соответствии с установкой главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который поставил перед директорами подведомственных предприятий задачу увеличить долю «гражданки» до 50% от совокупных доходов.

На ЛМЗ решили наладить выпуск запорной и фитинговой арматуры, гидроцилиндров и нерастворимых свинцово–кальциевых анодов для цветной металлургии (такие аноды используются в гидрометаллургии для получения цветных металлов путем электролиза руды). Предприятие рассчитывает, что государство не только профинансирует новый проект, но и поможет одолеть иностранных конкурентов: завод получит преференции при продаже своих изделий государственным структурам и подчиненным им компаниям.

Меньше года назад, в марте 2017-го, на первом заседании Совета по конверсии оборонной промышленности Петербурга в Смольном ЛМЗ презентовал проект по созданию производства запорной и фитинговой арматуры — это стальные и латунные шаровые краны, резьбовые фитинги, обратные клапаны, вентили, фильтры, используемые при монтаже водо- и теплопроводных систем. Тогда стоимость проекта по диверсификации оборонного завода оценивалась в 762 млн рублей. Но позже в проект добавили производство гидроцилиндров для дорожной, сельскохозяйственной и строительной техники, а также аноды. В результате объем необходимых инвестиций в новое итальянское оборудование превысил 1 млрд рублей. Предполагалось, что 15% вложит само предприятие, а 85% средств предоставят НПК «Техмаш» и Фонд развития промышленности. Но головная компания не стала кредитовать проект, а условия фонда оказались неприемлемыми.

По словам Сергея Сизова, руководителя проектов по выпуску гражданской продукции АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта», согласование проекта в структурах госкорпорации близится к завершению, в феврале, возможно, будет оформлена заявка на получение кредита во Внешэкономбанке (ВЭБ), а само производство планируется запустить в IV квартале этого года.

«Возможно, будут какие–то подвижки, ведь мы рассчитывали завершить согласование и выйти на заявку в январе», — поясняет Сергей Сизов. По его словам, от услуг Фонда развития промышленности пришлось отказаться, несмотря на то что он предлагает самый низкий процент по кредитным ресурсам — 5% годовых в рублях. «Но срок кредитования не превышает 5 лет, а у нас минимальный срок окупаемости более 7 лет, — говорит эксперт. — Поэтому выбрали ВЭБ, который профинансирует 80% проекта. ВЭБ кредитует под 7% годовых, но это предложение все равно лучше, чем у коммерческих банков, которые не готовы сегодня кредитовать промышленность по ставкам ниже 10%».

В планах ЛМЗ — заключить с правительством города и с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК), который дает не только налоговые льготы (по налогу на имущество и по налогу на прибыль), но и гарантирует преференции в конкурсах по госзакупкам. «СПИК может быть двусторонним (только с регионом) и трехсторонним (еще и с РФ в лице Минпромторга) — в этом случае предприятие может быть признано единственным поставщиком продукции, но только если в стране нет других производителей аналогичных изделий», — пояснил глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин. Аноды нерастворимые свинцово–кальциевые в России не производит никто. ЛМЗ рассчитывает

покрыть потребность в анодах ПАО «Норильский никель» и Уральской горно–металлургической компании, которая к 2025 году превысит 20 тыс. единиц в год.

На рынке запорной и фитинговой арматуры объемом 28,6 млрд рублей ЛМЗ планирует занять долю 20% к 2020 году. Сейчас 80% рынка контролируют иностранные, прежде всего китайские, компании. Запорную и фитинговую арматуру, аналогичную той, что собирается выпускать ЛМЗ, производят, например, Челябинский арматурный завод, Бологовский арматурный завод, арматурный завод «Галлоп» в Новосибирске. «Да, тут единственным поставщиком мы не станем, но, заключив региональный инвестиционный контракт, а это не то же самое, что СПИК, мы сможем рассчитывать на преференции при продаже своих изделий городским структурам», — добавляет Сергей Сизов. В ГУП «ТЭК СПб», оказывается, с нетерпением ждут продукцию, которую планирует выпускать ЛМЗ. Госкомпания собирается рассмотреть новинки на ближайшем заседании технического совета ГУП «ТЭК СПб», которое состоится в феврале 2018 года.

«Да, у оборонных предприятий возникают сложности со сбытом гражданской продукции, но они решаемы. Например, потребители привыкают к определенным поставщикам, и, чтобы продвигать свою продукцию на конкурентном рынке, нужно приложить усилия. Определяющий показатель — качество продукции. Если оно устраивает потребителя, он смотрит на цену и только потом — на производителя», — резюмирует Кирилл Соловейчик, гендиректор и совладелец холдинга «Ленполиграфмаш».

По материалам портала «Деловой Петербург»



