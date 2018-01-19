«ДАНФОСС» ПОДВЕЛ ИТОГИ 2017 ГОДА

Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Данфосс»: «В целом мы фиксируем переход от стагнации к небольшому росту и строим осторожные оптимистичные прогнозы».

На портале Advis опубликовано интервью генерального директора ООО «Данфосс» Михаила Шапиро. Приводим наиболее значимые выдержки и итоги работы компании в 2017 году.

В целом итоги 2017 года значительно превзошли наши ожидания. Оживление началось буквально с первых месяцев 2017 года, по итогам которого мы добились роста производства и продаж в среднем на уровне более 10 % по сравнению с 2016-м. Суммарный оборот компании в минувшем году составил более 15 млрд рублей, и мы продали свой 15-миллионный радиаторный терморегулятор с момента начала работы в России. Конечно, это не единственный наш продукт, но очень важный, и за 25 лет у отечественного потребителя он стал прочно ассоциироваться с Danfoss.

В 2017 году мы добились почти 100-процентной локализации производства теплообменников для коммунального хозяйства, перенеся штамповку наиболее ходовых пластин на свой завод в Нижнем Новгороде. На данный момент полностью российские разборные пластинчатые теплообменники «Данфосс» уже активно отгружаются для нового жилищного строительства и модернизации котельных в разных регионах страны. Кроме того, они поставляются на экспорт в Казахстан и Беларусь, а в будущем будут экспортироваться из России в Восточную Европу. Высокая степень локализации достигнута также в производстве стальных шаровых кранов: в ближайшее время мы планируем и ее довести до уровня, близкого к 100 %.

Для «Данфосс» вопросы качества всегда были приоритетными, здесь мы не готовы идти на компромисс. В 2015-м производство «Данфосс» в Московской области прошло аудит на соответствие стандарту менеджмента качества ISO/TS 16949. Это высшая ступень в международной «табели о рангах» в вопросах контроля качества, со значительно более жесткими требованиями, чем у базового стандарта ISO 9001, которые распространяются в том числе и на наших поставщиков. Поэтому зачастую найти соответствующую нашим требованиям отечественную продукцию очень трудно, хоть мы и предпринимаем для этого все усилия, вплоть до содействия российским партнерам в совершенствовании их собственной системы менеджмента качества. Иногда, если поиски оказываются безуспешными, мы сами налаживаем производство нужных комплектующих.

Доля компании в производстве тепловой автоматики сохранилась на прежнем уровне и составляет около трети российского рынка тепловой автоматики, несмотря на то что сам рынок за последние годы в значительной степени изменился, появилось множество игроков, предлагающих выигрыш в цене в ущерб качеству продукции. К сожалению, в строительстве и ЖКХ такое предложение востребовано, поскольку во главу угла здесь зачастую ставятся не эффективность и репутация, а сиюминутная экономия застройщика или подрядчика. Однако мы не имеем цели конкурировать с подобными производителями, для нас по-прежнему в приоритете остаются качество, надежность и получение эффекта энергосбережения клиентом. Основной объем продаж этого направления, как и прежде, приходится на новое строительство. Масштабы этого рынка все еще значительно больше, чем рынка оборудования для капитального ремонта и реконструкции старого жилого фонда. Однако с течением времени он растет. Если в 2013–2014 гг. на долю нового строительства приходилось порядка 90 % всех наших продаж теплового оборудования, то сейчас — примерно 60 %. Изменение баланса вызвано увеличением объема поставок блочных тепловых пунктов и автоматизированных узлов управления для проектов модернизации старой застройки. Это говорит о том, что энергоэффективность становится более востребованной.

На сегодняшний день мы продаем порядка 20 % всех реализуемых в России низковольтных частотных приводов для электродвигателей. Если раньше существенную часть спроса на это оборудование, как и на тепловую автоматику, формировали строительная индустрия и коммунальная сфера, где частотные приводы применяются главным образом в системах вентиляции, тепло- и водоснабжения и в лифтовом хозяйстве, то в минувшем году картина несколько изменилась. Доля строительства и коммунальной сферы по-прежнему велика и достигает примерно 50 %. В основном это крупные проекты: стадионы и спортивные объекты, высотное строительство, например, небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. Но

одновременно растет спрос на частотные приводы для кранового хозяйства, судостроения и портового хозяйства, которые сегодня развиваются значительно активнее, чем раньше. Происходит обновление оборудования для нефтяной отрасли, где сейчас основные инвестиции направлены на повышение эффективности добычи.

В целом мы фиксируем переход от стагнации к небольшому росту и строим осторожные оптимистичные прогнозы. Мы видим, что в России формируется устойчивый спрос на энергосберегающие решения для различных отраслей экономики. Со своей стороны, мы стараемся сделать эти решения доступнее для потребителя, но не в ущерб качеству. Один из способов осуществить это — повышение локализации производства в России, что «Данфосс» успешно делает все последние годы, а также внедрение новых оптимальных решений для автоматизации инженерных и технологических систем у наших потребителей. Вместе с тем определенные тенденции внушают опасения. Развитие рынка энергоэффективного оборудования во многом обусловлено государственной стратегией энергосбережения. Однако сейчас внимание правительства к этим вопросам ослабло, что во многом объясняется некоторой политизацией повестки. Это тревожный симптом, потому что вопросы эффективности экономики — это вопросы стратегического планирования, конкурентоспособности страны в длительной перспективе. Например, в России до сих пор теряется 30–40 % тепловой энергии в процессе ее доставки от источников к потребителям. Это огромные потери, поэтому вопросы энергосбережения могут быть важнее сиюминутных тем, которые иногда выходят на первый план. Очень важно, чтобы интерес государства к энергоэффективности и ее законодательному обеспечению не ослабевал, иначе мы рискуем потерять в темпах экономического развития.

По материалам портала Advis



