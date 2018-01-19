«ИЛЬМА» ПРОДОЛЖИТ ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ PETERS НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Компании «ИЛЬМА» и F.u.J. Peters GmbH & Co KG (Германия) продлили действие дистрибьюторского договора, по которому ООО «ИЛЬМА» обладает эксклюзивным правом поставки оборудования Peters на территории Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия).

Компания F.u.J. Peters GmbH & Co KG (Германия) является всемирно признанным экспертом в области создания и производства оборудования для резки различных листовых материалов. Станки и устройства для резки Peters имеют уникальную запатентованную конструкцию режущих элементов и рекомендованы к применению мировыми лидерами в области производства уплотнений. Оборудование позволяет осуществлять круговую и прямую резку уплотнительных материалов, в том числе со стальным армированием, толщиной до 50 мм. Поставляемый компанией «ИЛЬМА» ассортимент оборудования позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей заказчика: как простое и мобильное оборудование с ручным приводом, так и стационарные машины с электрическим приводом, отличающиеся большой производительностью.

Компания «ИЛЬМА» с 2010 года является эксклюзивным поставщиком оборудования Peters на территории России и стран Евразийского экономического союза. Благодаря простоте, эксплуатационной надёжности и удобству в использовании устройства Peters завоевали заслуженное доверие специалистов сервисных и ремонтных служб предприятий в различных отраслях промышленности и ЖКХ.

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Обучение работе на устройствах Peters проводится бесплатно в учебном центре компании «ИЛЬМА» в рамках проекта «Школа герметизации». О проекте «««

С 1932 года немецкая компания F.u.J. Peters GmbH & Co KG (Германия) является всемирно признанным экспертом в области создания оборудования для резки различных листовых материалов (эластомеров, фторопластов, терморасширенного графита, картона, фетра, кожи, материалов с армирующими волокнами и стальным армированием, и пр.). На устройствах Peters можно вырезать круги и кольца диаметром от 30 до 3000 мм и толщиной материала до 20 мм, полосы шириной до 1000 мм и толщиной материала до 50 мм, а также сегменты из всех материалов, поддающихся резке. При изготовлении устройств используется только немецкое сырьё, завод имеет полный цикл производства. Разработка, сборка и отгрузка оборудования Peters в разные страны мира осуществляется исключительно с завода в г. Аахен, что позволяет обеспечивать высочайший уровень качества продукции. Официальный интернет-сайт F.u.J. Peters GmbH & Co KG www.fj-peters.de

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



