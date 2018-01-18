«БИРС АРМАТУРА» ПРЕДЛАГАЕТ ФИЛЬТРЫ-ДУПЛЕКС

Представляем Вашему вниманию новинку ООО «БИРС Арматура» – фильтры сетчатые ФВД.Х >>, ФВД1.Х >>, ФВД2.Х >>, ФК.Х >> и ФСФ >>, предназначенные для защиты трубопроводных систем от попадания инородных частиц. Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек фильтрующего элемента. Фильтр может быть установлен в трубопровод как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Направление потока среды в трубопроводе должно совпадать с направлением указанным стрелкой на корпусе фильтра. При вертикальной установке направление потока среды должно быть сверху вниз.

Возможно изготовление фильтров ФВД1 и ФСФ в варианте Дуплекс (блочное исполнение). Дуплекс — система из двух фильтров, включенных параллельно. Это значительно облегчает обслуживание, т.к. позволяет осуществлять очистку, промывку и ремонт фильтров поочередно, без прерывания технологического цикла.





Характеристики и преимущества фильтров ООО «БИРС Арматура»:

• улавливают и собирают все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек фильтрующего элемента;

• могут быть установлены в трубопровод как в горизонтальном, так и в вертикальном положении;

• присоединение под приварку, муфтовое или фланцевое;

• фильтроэлементы из стали нержавеющей 12Х18Н10Т/пеноникеля, пористого нержавеющего сплава с размером ячейки по требованию заказчика.

Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» является производственным подразделением промышленной группы БИРС. Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. В рамках действующей программы импортозамещения предприятие полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры. Выпускаемая арматура предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей, транспортирующих горячую и холодную воду, пар; трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов, природного газа, а также других жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам арматуры.

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»



