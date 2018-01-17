«АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» НАЧНЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АТОМНОЙ АРМАТУРЫ

Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) получила согласование технического решения о применении порошков марок ПР-08Х17Н8С6Г и ПР-10Х18Н9М5С5Г4Б по ТУ 14-22-250-2013 для плазменной наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей арматуры атомных энергетических установок. Решение согласовано головной металловедческой организацией Росатома — ГНЦ «ЦНИИТМАШ».

До настоящего времени в филиале АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» применяли технологию ручной наплавки уплотнительного слоя на поверхности деталей трубопроводной арматуры. С целью повышения производительности труда, повышения эффективности процесса наплавки и автоматизации ручного труда в 2017 году была введена в эксплуатацию установка для плазменно-порошковой наплавки. «Существующие нормативные документы атомной отрасли допускают применять для плазменной наплавки ограниченное число марок сварочных материалов. К сожалению, их нельзя использовать при изготовлении арматуры из-за дезактивирующих растворов, применяемых на станции при эксплуатации, которые содержат в своём составе азотную кислоту. Мы выполнили большой объём научно-исследовательских работ и в результате получили решение о применении новых сварочных материалов», — пояснил ведущий инженер-технолог отдела главного сварщика Петрозаводскмаша Евгений Судник.

Специалисты Петрозаводскмаша провели ряд мероприятий и исследовательских работ по согласованной с ЦНИИТМАШ программе. При этом использовали новые порошковые материалы российской компании «ПОЛЕМА», которые являются полным аналогом электродов марок ЦН-6Л и ЦН-12М по химическому составу и значениям твёрдости наплавленного металла. Кроме того, разработали и согласовали технологические инструкции по входному контролю порошковых материалов, по нанесению плазменно-порошковой наплавки, а также ремонту наплавленных деталей арматуры.

Результаты исследований показали, что химический состав и твёрдость наплавки, выполненной новыми порошковыми материалами, аналогичны нормам для металла, наплавленного электродами по ГОСТ 10051, а качество наплавленного металла по результатам визуального контроля и цветной дефектоскопии соответствует требованиям РД 2730.300.06-98 и конструкторской документации. В согласовании с ЦНИИТМАШ было принято решение о применении новых порошковых материалов для плазменно-порошковой наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей арматуры АЭС всех классов безопасности.

По материалам пресс-службы «АТОМЭНЕРГОМАШ»



