СП «ТЕРМОБРЕСТ» СНОВА ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ

СП «ТермоБрест» ООО стало лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2017» в номинации «Лучшее предприятие машиностроения». Церемония награждения проводилась 21 декабря 2017 г. в г. Москве в ГК «Президент отель». Оргкомитет всероссийского конкурса высоко оценил успехи СП «ТермоБрест» и качество производимой продукции.

Конкурс учрежден МФ «Инновации и развитие» в 2011 году, проводится ежегодно и охватывает все виды предпринимательской деятельности, образование, культуру и медицину. В нем уже приняли участие более 1000 организаций, которые добились значительных достижений в своей сфере деятельности. Участие в данном Конкурсе способствует укреплению положительного имиджа предприятий и организаций и повышает рост конкурентоспособности.

По материалам СП «ТермоБрест» ООО



