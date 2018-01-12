ПАЗ ВОЗОБНОВИТ ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРЫ

Пензенский арматурный завод намерен восстановить производство запорной арматуры – это стало известно в ходе рабочего объезда областного центра главой Пензы Валерием Савельевым 10 января. В числе других предприятий глава посетил территорию завода ОАО «Пензенский арматурный завод» и встретился с его рабочими, сообщает пресс-служба гордумы.

Представитель производства Дмитрий Акимов рассказал, что после недавних финансовых трудностей завод снова обретает жизнь. «На данный момент наблюдаются перспективы обновления технологического оборудования и восстановление производства запорной арматуры, расширение номенклатуры выпускаемой продукции», — пояснил он. В частности, планируется постройка еще нескольких корпусов и цехов по силовой энергетике, старые будут обновляться и реконструироваться. Пока превалирует число старых агрегатов и станков, которые в ближайшем времени планируется либо улучшить, либо сразу заменить на новые и современные.

По словам Дмитрия Акимова, раньше на заводе трудилось около 200 человек. Сегодня на предприятии работает 54 человека, они арендуют несколько цехов и производят свою продукцию, которая пока никак не связана с деятельностью и продукцией завода. И все, кто пожелал трудиться, трудоустроены. Более того, в настоящее время уже были произведены первые выплаты по задолженности заработной платы.

В прежние времена основной продукцией завода были клапаны запорные и обратные, вентили с электромагнитным приводом, кондесатоотводчики, краны конусные, краны шаровые и другая арматура. Сейчас взят курс на восстановление номенклатуры изделий, которые завод сможет предложить потребителям.

Напомним, еще в прошлом году стало известно, что ПАЗ находится на грани банкротства. В марте 2017 года в Арбитражный суд обратилось ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Пензенский арматурный завод» (ПАЗ). Иск о банкротстве связан с задолженностью ПАЗа, которую ранее присудили в пользу «ЦеСИС НИКИРЭТ». В судебном приказе Арбитражного суда Пензенской области от 22 февраля говорится о взыскании 375 тыс. рублей за поставленное комплексное распределительное устройство КРН. 16 марта, согласно картотеке суда, должнику, Пензенскому арматурному заводу, был направлен исполнительный документ на принудительное исполнение.

В июле следственные органы Железнодорожного района Пензы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ПАЗ, задолжавшего работникам около 8 млн рублей зарплаты. В ходе прокурорской проверки было установлено, что гендиректор предприятия на протяжении полугода не выплачивал заработную плату сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 7,8 млн рублей. Позднее, в октябре 2017 года, появилась новость о том, что Пензенский арматурный завод может сменить собственника. С июня 2017 года завод накопил большую задолженность по зарплатам перед своими работниками – порядка 20 млн. рублей, в сумме долги предприятия на тот момент составляли 81 млн. рублей.

По материалам портала «ВолгаНьюс.рф»



