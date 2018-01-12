ЧСГС ПОДВЕЛ ИТОГИ 2017 ГОДА

Минувший год для крупнейшего производителя трубопроводной арматуры сложился благоприятно. Компания LD пришла с хорошим результатом к концу 2017 года, сформировав хороший задел для роста на будущее.

В частности, увеличился прирост в продажах шаровых кранов серии «LD Regula», применяемых для регулировки расхода и снижения избыточного давления в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, кондиционирования. Продажи шаровых кранов «LD Стриж» с покрытием АЛЮСИЛД® в 2017 году выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на продукцию был получен европейский патент, который дает защиту интеллектуальных прав на изобретение, подтверждает оригинальность конструкции и отсутствие аналогичной продукции на мировом рынке.

Большая работа проведена и в области качества. На данный момент все шаровые краны маркируются идентификационным номером, позволяющим определить точную дату производства крана. Разработана новая конструкция ограничителя хода, проведена модернизация оборудования, предназначенного для окраски продукции, разработана индивидуальная упаковка кранов для подземной установки, что позволяет сохранить целостность покрытия при транспортировке. Вместе с тем планируется развитие и модернизация линейки «LD Energy», а именно повышение эксплуатационных характеристик, надежности и увеличения срока службы, что обусловлено внедрением нового пружинного блока, изменением конструкции запорного органа и технологии окраски.

Также в 2017 году произошел запуск линейки дисковых затворов. Данная продукция приобретает все большую популярность для использования на тепловых сетях в качестве запорной арматуры. К числу других преимуществ можно отнести более доступную цену и долговечность. Как и в случае с дисковыми затворами, спрос на латунные шаровые краны «LD Pride» превышает предложение. Поэтому руководство предприятия намерено расширять производство. Заложен фундамент под строительство нового цеха. Здесь начнут выпускать краны большего диаметра и латунные фасонные изделия, оснастив его самым современным технологическим оборудованием ведущих мировых производителей. Особое внимание на предприятии уделяется технологии производства, расширению производственных площадей, использованию современного оборудования, автоматизации и управлению.

Что касается производства фланцев, выпускаемых под торговой маркой LD, «Челябинский Фланцевый Завод» полностью перешел на новый технологический процесс горячей объемной штамповки. Это позволит увеличить производительность, сделать товар более качественным и доступным по цене, а также снизить уровень брака.

Одним из сдерживающих факторов применения российской трубопроводной арматуры на предприятиях нефтегазового сектора являются различия требований зарубежных стандартов, заложенных в проекты технологических установок, от требований ГОСТ, по которым в основном разрабатывается отечественная продукция. LD доказали, что имеют возможность изготавливать трубопроводную арматуру в соответствии с самыми высокими требованиями эксплуатации, в том числе и по зарубежным стандартам. В 2017 году были осуществлены поставки продукции в Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Сербию, Болгарию и т.д. Основная задача в данном направлении – следование новым прогрессивным тенденциям, позволяющим вывести производительность труда и качество продукции на уровень мировых стандартов.

Компания LD не собирается останавливаться на достигнутом. 2017 год завершился созданием «Торгового дома LD», что позволит осуществлять продажи всей производимой заводами продукции. В 2018 году планируется строительство единой логистической площадки предприятий ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», «Челябинский Фланцевый Завод», «LD Pride».

Пожалуй, одним из наиболее примечательных признаков успешности предприятия служит тот факт, что руководство уделяет большое внимания развитию и обучению сотрудников. Здесь поддерживают не только способность нестандартно мыслить, выдвигать новые идеи, но и здоровый образ жизни. Ценности здорового образа жизни поддерживаются в первую очередь руководством компании, которое показывает это на личном примере, участвуя в марафонах и спортивных мероприятиях. Также на предприятии предоставляется возможность изучать иностранные языки. Организована команда по картингу, которая показала неплохие результаты на международных состязаниях в Париже и Дубае. Сотрудники регулярно сдают нормы ГТО. А что касается самого предприятия, то можно сказать, что свою норму ГТО в экономике оно уже выполнило.

По материалам пресс-службы ООО «ЧСГС»



