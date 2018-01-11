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ООО «БИРС Арматура» запустило собственный литейный цех

11 января, 2018 3

Уже в январе 2018 года собственный литейный цех компании «БИРС Арматура» начинает принимать сторонние заказы на изготовление деталей по технологии ЛГМ. В качестве основных материалов отливок используется сталь.

ООО «БИРС Арматура» запустило собственный литейный цех

Литейный цех работает по современной технологии ЛГМ (литье по газифицируемым моделям), которая значительно повышает точность литья. Преимущества технологии ЛГМ:

· сокращение числа технологических операций;

· сокращение числа операций финишной обработки отливок;

· снижение до минимума количества отходов производства;

· уменьшение затрат на вспомогательные материалы в 3-5 раз;

· исключение использования стержней и оборудования для их изготовления, что является важным шагом в охране окружающей среды.

Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» является производственным подразделением промышленной группы БИРС.

ООО «БИРС Арматура» запустило собственный литейный цех

Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. В рамках действующей программы импортозамещения предприятие полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры. Выпускаемая арматура предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей, транспортирующих горячую и холодную воду, пар; трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов, природного газа, а также других жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам арматуры.

По вопросам сотрудничества обращаться:

телефон: +7 (8352)70-90-06

e-mail: foundry@birsarm.ru


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