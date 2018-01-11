ООО «БИРС Арматура» запустило собственный литейный цех

Уже в январе 2018 года собственный литейный цех компании «БИРС Арматура» начинает принимать сторонние заказы на изготовление деталей по технологии ЛГМ. В качестве основных материалов отливок используется сталь.





Литейный цех работает по современной технологии ЛГМ (литье по газифицируемым моделям), которая значительно повышает точность литья. Преимущества технологии ЛГМ:

· сокращение числа технологических операций;

· сокращение числа операций финишной обработки отливок;

· снижение до минимума количества отходов производства;

· уменьшение затрат на вспомогательные материалы в 3-5 раз;

· исключение использования стержней и оборудования для их изготовления, что является важным шагом в охране окружающей среды.

Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» является производственным подразделением промышленной группы БИРС.

Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. В рамках действующей программы импортозамещения предприятие полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры. Выпускаемая арматура предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей, транспортирующих горячую и холодную воду, пар; трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов, природного газа, а также других жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам арматуры.

По вопросам сотрудничества обращаться:

телефон: +7 (8352)70-90-06

e-mail: foundry@birsarm.ru



