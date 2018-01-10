ИСПЫТАНИЯ РОБОТА-ЗМЕИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ «ДС КОНТРОЛЗ» – ГУП «ТЭК СПБ» ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ГУП «ТЭК СПб» испытает робота-змею для диагностики технического состояния трубопроводов небольших диаметров. Об этом стало известно после проведения технического совета, на котором выступили четыре компании – разработчики и производители продукции для нужд инженерно-энергетического комплекса. Технический совет состоит из ведущих инженеров предприятия, руководителей различных подразделений технического блока, его председатель – главный инженер ГУП «ТЭК СПб». В заседании под председательством Сергея Бабушкина участвовали 12 технических специалистов предприятия.

Свою продукцию предложило ООО «Изоляционный завод Советский» - производитель трубопроводов в ППУ-изоляции. Эта компания уже участвовала в технических советах предприятия с презентацией своих изолированных труб, на производство была организована инспекционная поездка, по итогам которой у инженеров ГУП «ТЭК СПб» был ряд замечаний к организации контроля качества на производстве и самого производства. Технический совет предприятия дал компании срок в три месяца на окончательное исправление замечаний, что включает в себя дооснащение испытательной лаборатории и приобретение экструдера. В свою очередь специалисты ГУП «ТЭК СПб» планируют провести ряд проверок качества трубопроводной продукции в изоляции с выполнением вырезок из различных партий труб, и проведением лабораторных испытаний.

Также опытную эксплуатацию проходит продукция производства компании ЗАО «ДС Контролз» из Великого Новгорода. Трубопроводная арматура, выпущенная «ДС Контролз», установлена на котельной «Гражданская». Технический совет дал поручение филиалу энергетических источников провести анализ работы этого оборудования и дать свое заключение. Также будет организована инспекционная поездка в Новгород для ознакомления с производством. ЗАО «ДС Контролз» в качестве одного из своих преимуществ называет полный производственный цикл, включая инжинирингово-конструкторскую работу.

И, наконец, безусловный интерес технического совета вызвали две разработки петербургского НПО «Октанта». Это предприятие, разрабатывающее оборудование для бесконтактного неразрушающего контроля. Совместно с научными сотрудниками Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета специалисты компании «Октанта» оптимизировали технологию бесконтактного возбуждения ультразвуковых волн при помощи электромагнитно-акустического преобразования (ЭМАП), по словам разработчика, данная реализация технологии ЭМАП признана одной из лучших в мире. ЭМАП позволяет производить толщинометрию и дефектоскопию металлических объектов контроля. На техническом совете ГУП «ТЭК СПб» «Октанта» представила свои ЭМА-толщиномеры. Эти приборы позволяют измерять толщину металла сквозь слой краски, грязи, ржавчины и даже изоляции, что очень важно для диагностики технического состояния трубопроводов. Прибор, внешне напоминающий считыватель автобусного кондуктора или мобильный банковский терминал, был специально разработан для диагностики металлоконструкций, подверженных сильной коррозии. Устройство вызвало большой интерес у специалистов филиала тепловых сетей, они готовы начать опытную эксплуатацию прибора в ближайшее же время.

И еще одна разработка НПО «Октанта» будет испытана на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб» по завершении отопительного периода. Речь идет о диагностическом комплексе для внутритрубной диагностики ММК-ВИК-ЭМАП-03, разработанном для трубопроводов небольших диаметров 200-400 мм. Робот состоит из трех секций, оснащенных шестью видеокамерами, работающими в режиме быстрого перемещения, системой сплошного магнитного контроля и бесконтактным

ультразвуковым толщиномером. К месту проведения диагностики его доставляет автолаборатория. Робота можног загрузить в трубопровод через разрез – шурф или тепловую камеру. После загрузки он начинает движение внутри трубы, изгибаясь, как змея, местах изгибов и отводов, и может «отплозти» на расстояние до 250 метров. При этом внутри автолаборатории на экране мониторов в режиме реального времени отображается информация о состоянии трубопровода. «Производительность» робота-змеи составляет до 60 метров в час, он не боится шламовых отложений, тройников и отводов, вертикальных труб. Кроме того, производители говорят о невысокой стоимости контроля.

Технический совет ГУП «ТЭК СПб» с большим вниманием отнесся к этой перспективной технологии и рекомендовал филиалу тепловых сетей, не откладывая, подобрать объект для испытания робота и запланировать его тестирование.

По материалам портала EnergyLand



