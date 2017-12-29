РЕДАКЦИЯ ТПА ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Журнал «Трубопроводная арматура и оборудование (ТПА)» поздравляет Вас с наступающим Новым годом!

Журнал должен быть не только агитатором и пропагандистом, но и коллективным организатором эффективного продвижения российских производителей трубопроводной продукции. Именно поэтому в журнале ТПА собрались все лучшие арматурные заводы и ведущие специалисты в отрасли, а все экспертные организации по арматуре вошли в редакционную коллегию журнала.

2017 год был худшим в истории арматуростроения. Этот год закончился, и мы уверены, что впереди подъем арматуростроения – для этого нужно эффективное и экономически осмысленное сотрудничество в 2018 году.

Начинаем работу и встречаемся 9 января 2018 года. Мы уверены в успехе!

С уважением,

главный редактор ТПА Дмитрий Грак