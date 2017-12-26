«ГУСАР» ОСУЩЕСТВИЛ ПЕРВУЮ ПЛАВКУ НА ЛИТЕЙНОМ ЗАВОДЕ

Первая плавка была осуществлена в новом цехе на индукционной тигельной печи, смонтированной и запущенной в составе плавильного комплекса, состоящего из трех печей различной емкости. В этот день разлили 2 тонны жидкой стали марки 20ГЛ для получения отливок корпусов клиновых задвижек DN 150 и DN 200. Оборудование сработало без сбоев. Установленная плавильная печь позволяет получать расплав с температурой до 1700°С и проводить расплавление шихты за 40 минут.

«Для получения качественных стальных отливок, помимо современных и производительных плавильных печей, большое значение имеет оборудование для изготовления форм и стержней, — отмечает главный металлург ООО «Гусар» Роман Палавин. — В процессе производства литья есть две основные составляющие, определяющие ее качество: жидкий металл и форма. Кроме того, для локализации и очистки газовых и пылевых выбросов, мы используем систему аспирации, что делает процесс выплавки стали полностью экологически безопасным».

Объем инвестиций в литейный завод составил 1,5 млрд рублей. Новый цех обеспечит арматурный завод «Гусар» — ведущего отечественного производителя запорной арматуры — высококачественной, отвечающей всем стандартам и требованиям заготовкой для производства клиновых и шиберных задвижек. Мощность литейного завода до 9 тыс. тонн отливок в год.

«Открытие собственного литейного завода — важный для нас шаг, — комментирует директор литейного завода «Гусар» Валерий Смирнов. — Это позволит нам оперативнее осваивать новые виды продукции, решать организационные вопросы, связанные с производством, и, соответственно, быстрее реагировать на запросы рынка».

На сегодняшний день строительные работы уже завершаются. Ко второму полугодию следующего года литейный цех должен выйти на свою проектную мощность. Торжественное открытие завода состоится в феврале 2018 года.

Гусевский арматурный завод «Гусар» основан в 2002 году и специализируется на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазовой промышленности. Высокий технологический уровень и современная производственная база позволили предприятию наладить производство запорной арматуры, отвечающей всем российским и международным стандартам. В настоящий момент завод выпускает задвижки клиновые, задвижки шиберные, задвижки ЗКС, клапаны регулирующие, клапаны запорно-регулирующие и прочую продукцию. Продукция завода «Гусар» успешно эксплуатируется на трубопроводах, предназначенных для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного газа, агрессивных сред, воды и водяного пара. Клиентами завода являются крупнейшие компании нефтегазового комплекса и химической промышленности РФ.

По материалам пресс-службы ООО «Гусар»



