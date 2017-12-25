ЕЛКА ИЗ ДЕТАЛЕЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ ОТ КОМПАНИИ «ВЕКТОР-Р»

В Петербурге традиционно проходит конкурс на лучшую елку от газеты «Фонтанка.ру». Одним из конкурсантов стал Александр Моисеенко, работник арматурного завода «Вектор-Р». Он прислал фотографию елки с комментарием: «Эта ёлка из деталей шарового крана. Делаем сейчас большую партию, вот я и собрал».





Напоминаем, что весной 2017 года журналист ТПА Анна Попова побывала на производстве «Вектор-Р», лично общалась с директором завода Евгением Владовским. По итогам встречи в журнале ТПА был опубликован репортаж с производства – прочитать его можно в ТПА 2 (89) 2017.

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