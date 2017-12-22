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СП «ТЕРМОБРЕСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ – БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

22 декабря, 2017 22

Блок контроля герметичности предназначен для автоматической проверки герметичности блоков электромагнитных клапанов перед розжигом газогорелочного устройства. Устройство представляет собой стационарный прибор со световой индикацией. Панель устройства отображает информацию о герметичности предохранительно-запорных электромагнитных клапанов.

Преимущества:

- возможность настройки времени тестирования клапанов в процессе контроля герметичности блока;

- может использоваться с различными видами автоматики управления котлами;

- применяется и может поставляться в комплекте с одним или двумя датчиками-реле давления механического или электронного типа.

Данная новинка СП «ТермоБрест» выпускается в двух исполнениях:

1. Исполнение для установки в шкаф со степенью защиты IP41

2. Исполнение для установки снаружи со степенью защиты IP54

С более подробной информацией о блоке контроля герметичности можно ознакомиться на сайте компании – www.termobrest.ru.

СП «ТермоБрест» ООО занимается разработкой и производством широкой гаммы трубопроводной арматуры и компонентов автоматики безопасности, дистанционного управления и регулирования энергетических установок, газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, газовых теплогенераторов, бытовых отопительных установок, а также установок в технологических трубопроводных системах, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ. Завод имеет собственные производственные мощности и штат сотрудников высокой квалификации. Номенклатура производимой продукции составляет более 3000 типов и модификаций изделий. Вся продукция, выпускаемая на предприятии, сертифицирована и имеет соответствующее разрешение на применение в странах СНГ и Европейского Союза.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО


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