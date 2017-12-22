СП «ТЕРМОБРЕСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКУ – БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Блок контроля герметичности предназначен для автоматической проверки герметичности блоков электромагнитных клапанов перед розжигом газогорелочного устройства. Устройство представляет собой стационарный прибор со световой индикацией. Панель устройства отображает информацию о герметичности предохранительно-запорных электромагнитных клапанов.

Преимущества:

- возможность настройки времени тестирования клапанов в процессе контроля герметичности блока;

- может использоваться с различными видами автоматики управления котлами;

- применяется и может поставляться в комплекте с одним или двумя датчиками-реле давления механического или электронного типа.

Данная новинка СП «ТермоБрест» выпускается в двух исполнениях:

1. Исполнение для установки в шкаф со степенью защиты IP41

2. Исполнение для установки снаружи со степенью защиты IP54

С более подробной информацией о блоке контроля герметичности можно ознакомиться на сайте компании – www.termobrest.ru.

СП «ТермоБрест» ООО занимается разработкой и производством широкой гаммы трубопроводной арматуры и компонентов автоматики безопасности, дистанционного управления и регулирования энергетических установок, газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, газовых теплогенераторов, бытовых отопительных установок, а также установок в технологических трубопроводных системах, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ. Завод имеет собственные производственные мощности и штат сотрудников высокой квалификации. Номенклатура производимой продукции составляет более 3000 типов и модификаций изделий. Вся продукция, выпускаемая на предприятии, сертифицирована и имеет соответствующее разрешение на применение в странах СНГ и Европейского Союза.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



