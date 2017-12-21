«СКБ СПА» ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

Летом 2017 года АО «СКБ СПА» внедрило в серийное производство новую линейку однооборотных электроприводов БИРС 12 в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении. Приводы являются аналогом традиционных механизмов МЭО с рядом дополнительных преимуществ:

· массо-габаритные параметры;

· встроенный тепловой элемент для предотвращения образования конденсата внутри привода (специально для эксплуатации в машзалах энергогенерирующих предприятий).

Предприятие выпускает линейку полным циклом, соответственно, имеет возможность влиять на сроки изготовления. Для проектных организаций АО «СКБ СПА» готово предоставить чертежи в нужном формате для включения в проекты.

Для предприятий энергетической отрасли в настоящее время формируется график выездных обучающих семинаров на 1 квартал 2018 года для технических специалистов предприятий. Для этого необходимо оформить заявку в произвольной форме и направить по адресу om@skbspa.ru. Более подробная информация по новой линейке на сайте skbspa.ru в разделе «Информация».

Старейшее в отрасли АО «СКБ СПА» работает на рынке электроприводной техники с 1960 года и занимается проектированием и производством всей приводной техники в составе промышленной группы «БИРС», которая является полноценной производственно-инжиниринговой компанией в области разработки и производства трубопроводной арматуры и электроприводов, которая может предложить потребителям как стандартные продукты собственного производства, так и инжиниринговые решения в зависимости от задач заказчиков. С более подробной информацией о предприятии можно ознакомиться на сайте компании.

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»



