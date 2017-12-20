ФРП ОДОБРИЛ ЗАЕМ «УЗСА» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРИОГЕННЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем на 500 млн рублей для производителя арктического оборудования из Челябинской области, сообщила в среду пресс-служба фонда. «Экспертный совет ФРП одобрил проекты одиннадцати компаний на рекордную для одного заседания сумму займов в 3,1 млрд рублей. Общая стоимость реализации всех проектов превысит 7,4 млрд рублей», - приводит пресс-служба слова директора ФРП Романа Петруцы.

В частности, в Челябинской области компания «УЗСА» (Уральский завод специального арматуростроения) реализует комплексный инвестиционный проект по локализации и освоению производства продукции сложного машиностроения, не имеющей аналогов в России. Предприятие запустит импортозамещающее серийное производство шаровых кранов специального назначения для работы в криогенных средах и на шельфе. К 2023 году компания планирует выйти на проектную мощность и локализовать производство продукции, которая будет применяться для разработки перспективных газовых месторождений и объектов производства сжиженного природного газа. Стоимость проекта более 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Также совет одобрил проекты ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (Белгородская область, занимается выпуском нового энерготехнологического парового котла для линии по производству серной кислоты, используемой при изготовлении минеральных удобрений) и ООО «БКЗ» (производство а Свердловской области трех видов кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического производства и промышленности).

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию. Займы предоставляются под 1% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме до 750 млн рублей.

По материалам ТАСС



