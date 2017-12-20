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ФРП ОДОБРИЛ ЗАЕМ «УЗСА» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРИОГЕННЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ

20 декабря, 2017 31

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем на 500 млн рублей для производителя арктического оборудования из Челябинской области, сообщила в среду пресс-служба фонда. «Экспертный совет ФРП одобрил проекты одиннадцати компаний на рекордную для одного заседания сумму займов в 3,1 млрд рублей. Общая стоимость реализации всех проектов превысит 7,4 млрд рублей», - приводит пресс-служба слова директора ФРП Романа Петруцы.

В частности, в Челябинской области компания «УЗСА» (Уральский завод специального арматуростроения) реализует комплексный инвестиционный проект по локализации и освоению производства продукции сложного машиностроения, не имеющей аналогов в России. Предприятие запустит импортозамещающее серийное производство шаровых кранов специального назначения для работы в криогенных средах и на шельфе. К 2023 году компания планирует выйти на проектную мощность и локализовать производство продукции, которая будет применяться для разработки перспективных газовых месторождений и объектов производства сжиженного природного газа. Стоимость проекта более 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Также совет одобрил проекты ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (Белгородская область, занимается выпуском нового энерготехнологического парового котла для линии по производству серной кислоты, используемой при изготовлении минеральных удобрений) и ООО «БКЗ» (производство а Свердловской области трех видов кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического производства и промышленности).

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию. Займы предоставляются под 1% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме до 750 млн рублей.

По материалам ТАСС


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