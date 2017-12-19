Специалисты «ПРИВОДЫ АУМА» провели ежегодное обучение дилеров

Компания АУМА провела двухдневный обучающий семинар для своих дилеров – ООО «ПриводСервис», ООО «АумаПриводСервис» и ООО «Дон-Арсенал», офисы которых расположены в Сургуте, Тюмени, Иркутске, Омске, Самаре, Уфе и Ростове-на-Дону. В рамках данного мероприятия было рассказано о новых разработках компании – линейке электроприводов в подводном исполнении, приводах SA(R)V c переменной скоростью, линейке компактных приводов АУМА.

В свою очередь компании-дилеры представили информацию о реализованных в 2017 году проектах в нефтегазовой отрасли, энергетике и водной промышленности. Все сервисные инженеры прошли аттестацию и получили сертификаты, подтверждающие их квалификацию.

По отзывам коллег из торговых компаний, мероприятие получилось интересным и полезным. Формат мероприятия – отдельное обучение для компаний дилеров – был выбран удачно. «Считаю проведение таких мероприятий крайне продуктивным, как в части обмена опытом, так и в части приобретения новых знаний о технических новинках АУМА», - комментирует Андрей Павлович Шпаковский, руководитель ООО «ПриводСервис» в г. Уфе.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



