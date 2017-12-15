Двухэксцентриковые затворы БИРС КПБ

В разделе «Документация» сайта Промышленной Группы «БИРС» появился новый каталог на производимую продукцию — двухэксцентриковые дисковые затворы БИРС КПБ.

Затворы БИРС КПБ применяются на технологических трубопроводах в нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической, энергетической, металлургической промышленности, для предприятий строительного комплекса и коммунального хозяйства. Предназначены для установки на трубопроводы в качестве запорных и регулирующих устройств.

Затворы БИРС КПБ имеют приближенно-линейную регулировочную характеристику, что обеспечивает точное управление дросселированием потока. Затворы способны выдерживать интенсивные нагрузки и имеют существенный ресурс работы по количеству рабочих циклов. Температура рабочей среды: до +450 °С. Управление: как ручное, так и при помощи электропривода/пневмопривода. Присоединение к трубе: фланцевое и межфланцевое. Более детальная информация о затворах БИРС КПБ представлена в каталоге на сайте компании.

Группа «БИРС» – полноценная производственно-инжиниринговая компания, работающая в области разработки и производства трубопроводной арматуры и электроприводов. Предприятие может предложить потребителям как стандартные продукты собственного производства, так и инжиниринговые решения в зависимости от задач заказчиков. С более подробной информацией о предприятии можно ознакомиться на сайте компании.

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»