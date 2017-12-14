КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАЙМЕТ 18% РЫНКА АРМАТУРЫ К 2025 ГОДУ

Такую задачу – занять 18% арматурного рынка – поставил перед предприятиями области заместитель губернатора – директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин в ходе Совета по улучшению инвестиционного климата Зауралья. Напомним, в регионе сосредоточены более 20 профильных компаний, объединенных в территориально-отраслевой кластер «Новые технологии арматуростроения». В декабре он пополнится второй площадкой Курганского центра испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры, в том числе и для атомных станций.

В ходе заседания обсуждались также меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: микрозаймы под льготный процент, субсидии, гранты и прочее. Исполнительный директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Илья Кудимов сообщил, что в 2017 году объем предоставленных поручительств позволил малому бизнесу привлечь свыше 167,7 млн рублей кредитных средств.

По материалам портала KIKONLINE



