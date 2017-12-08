На ПМГФ-2018 будут представлены новинки нефтегазового рынка

Более 50 компаний подтвердили свое участие в выставочной программе VIII Петербургского Международного Газового Форума, который пройдет 2-5 октября 2018 года. Обширная экспозиция продемонстрирует новейшие разработки и перспективные проекты всей технологической цепи газовой отрасли. Среди участников:

· ООО «НПФ Завод «Измерон» – разработка, испытание и освоение сложного высокотехнологичного внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли.

· Компания «ОЗНА» – проектирование, изготовление и сервисное обслуживание нефтегазового оборудования; инжиниринг в области транспортировки и подготовки нефти, газа и воды; создание АСУ ТП и телемеханики; метрологическое обеспечение объектов нефтегазового сектора; управление ЕРС-проектами.

· Инженерная компания «Прософт-Системы» – разработка, поставка и внедрение под ключ высокотехнологичных приборов и систем автоматизации для энергетической, нефтегазовой, металлургической и других отраслей промышленности.

· О «Восточная Арматурная Компания» – разработка, проектирование, производство и снабжение надежной и эффективной трубопроводной запорной арматурой важнейших отраслей: нефтяной, газовой, нефтехимической, энергетической и атомной промышленности.

· ООО «Вега-ГАЗ» – проектирование, разработка, изготовление, внедрение и сопровождение систем автоматизированного управления на объектах топливно-энергетического комплекса, включая строительно-монтажные работы, гарантийное и сервисное обслуживание.

· ООО «Русские цилиндры» – разработка и производство баллонов высокого давления типа 3 (металлокомпозитных) по новой технологии hi-in для различных газов.

· Группа компаний INTRATOOL – ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования и трубопроводов на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей, газовой отрасли.

· ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» – производство и поставка оборудования для систем противокоррозионной защиты стальных трубопроводов и конструкций, подводных и причальных сооружений, освоение и внедрение новых видов производимого оборудования и технологий. И другие крупнейшие компании отрасли.

По материалам пресс-службы организаторов ПМГФ-2018



