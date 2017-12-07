Группа ПОЛИПЛАСТИК запустила производство нового вида труб – МУЛЬТИТЕРМ. Это напорные трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II, предназначенные для транспортировки воды и других жидкостей при температуре до 80°С. Выпускаются по ТУ 2248-053-73011750-2016, диапазон диаметров – от 16 до 1600 мм, рабочее давление – до 1,0 МПа.

Область применения труб МУЛЬТИТЕРМ – промышленные сети оборотного водоснабжения и канализации, технологические трубопроводы, системы нефтесбора и т. п. – сегменты, в которых коррозионная агрессивность сред, транспортируемых при повышенных температурах, не позволяет использовать традиционные стальные трубы. При этом трубы МУЛЬТИТЕРМ обладают всеми преимуществами труб из полиэтилена – коррозионной стойкостью, гибкостью, долговечностью и технологичностью монтажа. Сварка труб из PE-RT осуществляется при помощи стандартного оборудования по стандартным процедурам.

Первым крупным потребителем труб МУЛЬТИТЕРМ стала компания «Тенгизшевройл», крупнейшее нефтедобывающее предприятие Казахстана, совместное предприятие с участием нефтяных компаний Chevron и Exxon Mobil. Поставка была осуществлена в сотрудничестве с Атыраузским заводом полиэтиленовых труб и ТД СТЗ Арыстан. В рамках этого проекта 2017 году Климовский трубный завод изготовил около 10 км труб МУЛЬТИТЕРМ больших диаметров (630–1000 мм) для строительства технологических трубопроводов второй очереди нефтеперерабатывающего комплекса. Рабочая температура транспортируемых растворов – до 80°С, давление – 6–8 бар. Важнейшими факторами, обусловившими выбор труб из PE-RT, стали отсутствие коррозии и зарастания трубопроводов, а также технологичность монтажа, позволяющая сократить сроки строительства.

Учитывая специфику сварочных работ на объекте, связанную с диаметрами труб и новым типом материала, специалисты Группы ПОЛИПЛАСТИК выезжали в Атырау для обучения сварщиков, участвующих в строительно-монтажных работах.

Освоение производства труб МУЛЬТИТЕРМ больших диаметров позволяет говорить о весьма существенном расширении области применения ПЭ труб. Напорные трубы больших диаметров, способные транспортировать горячие агрессивные жидкости при высоких давлениях, не подверженные коррозии, надежные и долговечные, стали реальностью.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



