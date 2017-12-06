АК «ФОБОС» АТТЕСТОВАЛ ЛАБОРАТОРИЮ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

01.12.2017 года Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) ЗАО «АК «Фобос» получила «Свидетельство об аттестации» № 64А020791, которым лаборатория неразрушающего контроля ЦЗЛ аттестована и удовлетворяет требованиям Системы неразрушающего контроля (СНК). Области аттестации ЛНК:
- наружные газопроводы стальные; - внутренние газопроводы стальные; - детали и узлы, газовое оборудование; - оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа; - криогенное оборудование; - технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.
Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:
- рентгенографический; - ультразвуковая дефектоскопия; - ультразвуковая толщинометрия; - магнитопорошковый; - вихретоковый; - капиллярный; - течеискание; - визуальный и измерительный;
Срок действия свидетельства об аттестации с 29.11.2017 г. до 29.11.2020 г.
По материалам пресс-службы ЗАО «АК «Фобос»