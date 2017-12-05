ИФАЗ РАЗВИВАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛОРУССИИ

С 2016 года на территории Белоруссии работает официальное представительство Ивано-Франковского арматурного завода ООО «БелCпецАрматура». В результате эффективного сотрудничества за это время было заключено 12 договоров на изготовление и поставку трубопроводной арматуры атомной и общепромышленной группы.

На данном этапе в производственных цехах ИФАЗ завершилось производство партии герметических клапанов Ду1200 по одному из таких экспортных контрактов. Продукция успешно прошла приемо-сдаточные испытания и в ближайшие сроки будет отгружена ООО «БелCпецАрматура» для дальнейшей поставки заказчику на АЭС.

ЧАО «Ивано-Франковский арматурный завод» – один из крупнейших на Украине производителей трубопроводной арматуры для предприятий энергетической отрасли, нефтегазового комплекса, химической промышленности, металлургии и водоснабжения, арматуры специального назначения, необходимой для систем обеспечения безопасности ядерных установок (для первого и второго контуров АЭС, систем локализации аварий), а также фланцев для трубопроводов различного давления (под заказ).

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»



