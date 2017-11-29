МК «СПЛАВ» ЗАВЕРШИЛ ПОСТАВКУ КЛАПАНОВ ДЛЯ «СУРГУТНЕФТЕГАЗА» В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ

На текущей неделе была произведена отгрузка финальной партии запорных сальниковых клапанов с уплотнением «металл по металлу» для Киришского нефтеперерабатывающего завода. В середине июля Корпорация «Сплав» заключила крупный многомиллионный контракт с ООО «Кинеф», входящим в состав компании «Сургутнефтегаз», на производство и отгрузку 1200 единиц трубопроводной арматуры для строительства «Комплекса насосных бензинов и дизельного топлива», – единственного на северо-западе предприятия по нефтепереработке.

Павел Замахин, начальник Управления по продажам общепромышленной арматуры: «Продукция была произведена с высочайшим контролем качества на всех этапах. У заказчика были особенные требования к документации, упаковке и отгрузке. Наши специалисты ездили в Кириши на все процедуры входного контроля и инспекции. Нам удалось удовлетворить все пожелания покупателя, заказчик остался доволен качеством поставленных клапанов. При этом изготовить арматуру мы смогли в рекордно сжатые для такой продукции сроки. Это еще раз доказывает, что «Сплав» готов и умеет решать задачи любой сложности, которые перед нами ставит рынок и наши потребители. На данный момент Корпорация «Сплав» уже заявила о своем участии в очередном конкурсе на поставку продукции для ООО «Кинеф».

Производство трубопроводной арматуры для нефтегазового и химического комплекса — одно из приоритетных направлений «Сплава». Предприятия, входящие в состав «Сургутнефтегаза», имеют многолетний опыт сотрудничества со «Сплавом». Продукция предприятия используется при реализации многих крупных строительных проектов холдинга. В числе потребителей также – крупнейшие нефтегазовые компании «Транснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» и др.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



