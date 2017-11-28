«ПРИВОДЫ АУМА» представили новинку – приводы с изменяемой скоростью до 240 об/мин

Новая линейка общепромышленных электроприводов – SAV/SARV .2 с блоком управления ACV 01.2 объединяет в себе два ключевых преимущества, необходимых заказчику для управления и регулирования любых технологических процессов – широкий диапазон скоростей с высоким значением максимальной скорости управления – до 240 об/мин. Это позволяет обеспечить кратчайшее время перекрытия арматуры в аварийной ситуации. Такая высокая скорость является уникальным преимуществом компании AUMA на рынке электроприводов с частотным преобразователем.

Изменяемая скорость обеспечивает ряд преимуществ. Так, при приближении к конечному положению скорость постепенно снижается, обеспечивая плавный останов привода и точность достижения заданного значения момента или положения. По всей величине хода для каждого направления движения можно установить до 10 опорных точек, задающих положения изменения скорости, что позволяет избежать перепадов давления и гидроударов. Возможно также обеспечить бесступенчатое регулирование скорости.

Новая линейка электроприводов имеет шесть типоразмеров с максимальным крутящим моментом 1000 Нм. Конструктивно данная линейка идентична комбинации многооборотного привода SA/SAR c блоком управления AC, в который встроен частотный преобразователь. Температурный диапазон применения очень широк: от стандартного –30°С до +70°С до низкотемпературного –60°С до +60°С.

Высокая скорость регулирования и возможность применения в условиях низких температур позволяют эффективно применять данные приводы в энергетике и водной отрасли.

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. Производственная площадка, обеспечивающая сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям и их испытания, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. С 2001 г ООО «ПРИВОДЫ АУМА» поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



