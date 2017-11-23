Новинка в каталоге завода «БИРС Арматура»

В каталоге компании «БИРС Арматура» появилась новинка – фильтры. Их основное предназначение – защита трубопроводных систем от попадания инородных частиц. Фильтры устанавливаются в двух положениях: горизонтальном и вертикальном, улавливают и собирают твердые частицы, превышающие размеры ячеек фильтрующего элемента. На сегодняшний день в компании представлены фильтры высокого давления, фильтры высокого давления колбовые, фильтры с быстросъемной крышкой и фильтры сетчатые высокого давления. Подробная информация о каждом из фильтров представлена в каталоге компании.

Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» является производственным подразделением промышленной группы БИРС. Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. В рамках действующей программы импортозамещения предприятие полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры. Наличие заготовительного, литейного, механообрабатывающего, инструментального и сборочного производств позволяет осуществлять 100% контроль качества продукции на всех этапах технологической цепочки. Собственный конструкторско-технологический отдел обеспечивает не только сопровождение серийного производства, но и занимается разработкой и внедрением новой техники и технологий. Выпускаемая арматура предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей, транспортирующих горячую и холодную воду, пар; трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов, природного газа, а также других жидких и газообразных сред не агрессивных к материалам арматуры.

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»



