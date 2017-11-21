«Сименс» представляет новые приводы для шаровых кранов

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс» анонсирует выход новых приводов для шаровых кранов GLD161.9E. Приводы шаровых кранов нового типа имеют более низкий крутящий момент, что позволяет экономить энергию и затраты на оборудование. На корпусе шаровых кранов имеются схема подключения и специальные цветовые маркировки кабеля, благодаря чему стал возможным простой и быстрый ввод в эксплуатацию оборудования. Более того, байонетный тип соединения, не требующий дополнительных инструментов для монтажа привода, также облегчает работу. А бесщеточные, надежные двигатели постоянного тока гарантируют надежную эксплуатацию независимо от загрузки.

Преимущества:

· экономия энергии и денег благодаря двигателям с низким энергопотреблением и высокой точностью позиционирования;

· простой, беспроблемный и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря имеющейся на корпусе схеме подключения и специальным цветовым маркировкам кабеля для простого и безошибочного подключения, а также байонетному монтажу;

· гибкость благодаря рабочему напряжению AC/DC 24 В, сигналу позиционирования 0(2)..10 В, времени открытия 30 с и адаптации под нужды заказчика OEM (например, длина кабеля);

· защита инвестиций благодаря прочному, бесщеточному мотору постоянного напряжения (BLDC).

Приводы шаровых кранов GLD161.9E уже доступны для заказа.

По материалам журнала «С.О.К»



