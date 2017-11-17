В здании курганского завода «ИКАР» открыли китайский рынок

На месте бывшего заводоуправления обанкротившегося предприятия «Икар-КЗТА» развернут торговлю китайскими вещами. Новую вывеску, оповещающую об этом, горожане заметили на здании накануне. По последним данным, здание с 2015 года принадлежит застройщику Владимиру Баскалю. Ранее он намеревался обустроить в доме апартаменты на продажу, однако затем отказался от своих планов. Весной 2017 года бизнесмен выставил первый этаж бывшего заводоуправления на продажу за 19 млн рублей. Обрело ли здание нового собственника, неизвестно. На момент публикации материала комментарий у Владимира Баскаля получить не удалось.

В соцсетях скептично отнеслись к появлению нового рынка в городе. «Снова вместо завода торговая точка. Умирает Курган как областная столица…», — грустно отметил Олег Беляев. «Одни барыги кругом», — отозвался Денис Лысый. «Надо еще в районе „КМЗ" развлекательный центр замутить… А то некоторым неудобно в „РИО" ездить с другого конца города», — пошутил Илья Сычев. Василий Поликарпыч лаконично выразил свое отношение к происходящему: «Позор!».

Напомним, ООО «Икар КЗТА» признали банкротом в январе 2016 года. Экс-директора предприятия Сергея Привалова осудили за уклонение от налогов и невыплату зарплат. Имущество предприятия-должника выкупил промышленник Сергей Муратов — там разместилось производство Курганского арматурного завода, входящего в холдинг «Курганприбор». Как рассказал «URA.RU» сам промышленник, новая жизнь у предприятия началось около месяца назад: ремонт полностью закончен, обустроен административный корпус, подано отопление. Планируется, что на следующей неделе предприятие посетит с визитом губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

По материалам Службы новостей «URA.Ru»



