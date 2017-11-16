«Томскнефть» представила разработки в области арматуростроения и оборудования для нефтегаза

Четверо молодых специалистов компании «Томскнефть» представили свои разработки на научно-технических конференциях (НТК) «Газпромнефти» и «Роснефти», которые прошли в Санкт-Петербурге и Москве. Нефтяники представили проекты в сфере оптимизации затрат и увеличения сроков службы технологического оборудования на нефтепромыслах, сообщает пресс-служба «Томскнефти».

На НТК «Газпром нефти» «Томскнефть» представила четыре проекта: авторскую стратегию оборачиваемости насосно-компрессорных труб Эльвира Шафикова, способ проверки герметичности затвора запорной арматуры внутрипромысловых трубопроводов Артема Мартынюка, технологию использования беспилотников для маркшейдерских исследований инженера Сергея Регеды и технологию термографического контроля оборудования Александра Лихтенберга. На НТК «Роснефти» томскую компанию представляли Сергей Регеда, инженер сектора земельного контроля Юлия Кондратюк и Эльвир Шафиков.

Финальный этап НТК «Газпром нефти» проходил в Санкт-Петербурге в конце октября. Бронзовым призером стал технолог Александр Лихтенберг с проектом «Термографический контроль оборудования объектов подготовки нефти и газа». Межрегиональный этап НТК «Роснефти» прошел в Москве в начале ноября, бронзовым призером в номинации «Добыча нефти» стал инженер Эльвир Шафиков.

«Восемьдесят семь участников ХII Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов отмечены дипломами и денежными премиями. Среди них – наш коллега, инженер отдела повышения качества механизированной добычи УДНГ «Томскнефти» Эльвир Шафиков. Проекты (других специалистов «Томскнефти») хоть и не отмечены отдельными наградами, несомненно, вызвали интерес коллег и жюри», – подчеркивают в компании.

По материалам РИА ТОМСК



