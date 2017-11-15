Итоги XXI Международной специализированной выставки газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017»

Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017» прошла с 3 по 6 ноября 2017 в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума. Организатор мероприятия – ВО «ФАРЭКСПО», один из крупнейших организаторов выставок и конгрессов на Северо-Западе РФ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители федеральных органов власти, бизнеса, партнеры выставки. Выступая с приветственным словом депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Катенев, выразил благодарность организаторам мероприятия: «Газовая промышленность для России – это драйвер роста нашей экономики. Мы видим, что сегодня не только добыча газа, но и его переработка, создание вторичных продуктов из газа, сжиженный газ – технологии, прочно вошедшие в нашу жизнь. Я уверен, что выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» принесет положительные результаты отдельным компаниям и отрасли в целом».

В экспозиции выставки представлена лучшая продукция известных российских и зарубежных компаний. Дебютантами мероприятия стали:

· ООО «Техномер» (Арзамас), на стенде которого в реальном времени можно было увидеть работу Программно-технического комплекса «Газсеть»;

· ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (Чебоксары). Образцы новой линейки интеллектуальных электроприводов привлекли внимание множества отраслевых компаний, в частности дочерних организаций ПАО «Газпром»;

· компания «А9 Проджект» (Новосибирск) продемонстрировала образец автоматизированной газораспределительной станции «Гефест» мощностью 1000 нм3/ч;

· НПФ «ИТС» (Санкт-Петербург) презентовала новую разработку компании в рамках программы импортозамещения – двухдуговую головку для автоматической сварки АСТ-02, которая вызвала особый интерес посетителей форума.

Российские разработки и оборудование, инновационные идеи и технологии были достойно представлены такими предприятиями, как: ООО «ГАЗ-ТЕЛ» (Липецк), ЭПО «Сигнал» (Энгельс), ЦентрТехФорм (Москва), «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (Арзамас), «Турбулентность-ДОН» (Ростов-на-Дону), «Авитон» (Санкт-Петербург) и др.

Следствием результативности выставки является создание ее участниками совместных проектов:

· на стенде ООО «Астин» (Екатеринбург) презентовали основные типы домовых газорегуляторных пунктов на базе регуляторов давления газа FE (Pietro Fiorentini, Италия) и РС (СП «Термобрест», Беларусь), в том числе, в комплекте со счетчиками G4 и G6;

· компания «ГАЗ-ТЕЛ» (Липецк) презентовала совместное решение «ГАЗ-ТЕЛ» и АНТ-Информ - «МАК АНТ»;

· компании-партнеры: ООО Завод «Газпроммаш», ООО ЭПО «Сигнал», ООО ПКФ «Экс-Форма» и ООО НПФ «РАСКО» продемонстрировали Автономный комплекс телеметрии АКТЕЛ-2 - разработку компании «АКСИТЕХ», предназначенную для решения задач телеметрии и телемеханики удаленных объектов.

Одной из ключевых в рамках выставки стала тема энергоэффективности. Потребителям был представлен большой выбор техники, позволяющей использовать энергоресурсы с минимальными затратами. Положительные отклики получил новый турбинный расходомер РСТ Арзамасского приборостроительного завода им. П.И.Пландина. На стенде компании «РАСКО» специалисты познакомились с новинками оборудования для создания высокоэффективных систем газового лучистого отопления мирового уровня Schwank производства АО «Сибшванк». ГК «ЭМИС» презентовала интеллектуальные вихревые расходомеры с цифровой электроникой ЭМИС-ВИХРЬ 200.

С полным списком участников выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017» можно ознакомиться на сайте rosgasexpo.ru

Экспозицию выставки органично дополнила насыщенная деловая программа. В рамках «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017» состоялась международная конференция «Умный Газ: Безопасность, Качество, Эффективность». Мероприятие организовано по инициативе СПТЭК «Газовый клуб». Участники конференции обсудили вопросы применения передовых, постоянно развивающихся информационно-коммуникационных технологий. Акцент при решении данных проблем, по мнению экспертов, должен быть сделан на обеспечении безопасности и надежности транспортирования и использования газового топлива.

В научно-техническом семинаре «Трубопроводная арматура: конструкторско-технологическое обеспечение надежности, стандартизация, импортозамещение, маркетинг» приняли участие более 60 специалистов арматуростроения. Основной темой для дискуссии стал новый ГОСТ 33259-2015 на фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Спонсор семинара – ООО «Ильма». По традиции в дни работы выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» были названы имена обладателей специального приза журнала ТПА за значительный вклад в развитие арматуростроения «Арматурного Оскара ТПА».

Подведены итоги профессиональных конкурсов «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики» и «Передовые решения для автоматизированных систем управления». В каждом из конкурсов было представлено по несколько номинаций.

Лучшими проектами в направлении «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики» признаны:

· «Виртуализация рабочих мест и ИТ-инфраструктуры предприятия» (ООО «РусТехнология», Москва);

· термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД (ООО «Северная компания», Ленинградская область);

· проект эффективной модели управления энергосбережением зданий на базе КПАТ «Мегаполис – ТМ» (АО «Газпром газораспределение Владимир»).

Победителями в направлении «Передовые решения для автоматизированных систем управления» названы:

· ООО «РусТехнология» (Москва) – «Система телеметрии для коммунально-бытового сектора»;

· АО «Газпром газораспределение Владимир» - «Комплексная информационная система «Мегаполис»;

· ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе» (Санкт-Петербург) – «Единый информационно-аналитический комплекс. Подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

C 3 по 6 ноября 2017 одновременно с выставкой «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2017» на одной площадке традиционно прошли международные специализированные выставки «Котлы и горелки» и «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование», а также Международный Конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития». Проведение мероприятий доказало свою эффективность в вопросах отраслевого сотрудничества на межрегиональном и международном уровне. Это является подтверждением того, что развитие топливно-энергетического комплекса в СЗФО РФ идет по пути инноваций.

В выставках приняли участие около 300 экспонентов из 17 стран. Мероприятия посетили 11 500 специалистов.

По материалам организаторов выставки



