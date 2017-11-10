НОВОЕ ВИДЕО С СЕМИНАРА ТПА

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10 ноября, 2017
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Тема доклада: "Инновационные решения компании «ИЛЬМА» для герметизации подвижных и неподвижных разъемных соединений ответственного оборудования". Докладчик - Клепцов И. П., технический директор ООО «ИЛЬМА», Санкт-Петербург.
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