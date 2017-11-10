НОВЫЙ ВИДЕОРОЛИК О КОМПАНИИ «ИЛЬМА»

По данным Ростехнадзора, до 90% аварий, которые происходят на промышленных объектах, являются следствием разгерметизации разъёмных соединений оборудования и трубопроводов. Это прямое доказательство того, что теме герметизации незаслуженно уделяют мало внимания, а закупку уплотнений зачастую производят «по остаточному принципу», считая, что фланцевые прокладки, сальниковая набивка и прочие уплотнители — это всего лишь расходный материал. Экономия на уплотнениях крайне сомнительна, если посчитать те потери, которые предприятие несёт во время простоев производства. А главное — тот риск, которому подвергается персонал. Правильный выбор уплотнения и его профессиональная установка в разъёмное соединение — это залог безопасной и бесперебойной работы узла. Качественное уплотнение со стабильными характеристиками позволяет сделать «слабое звено» сильным, значительно увеличить межремонтный период работы оборудования, повысить КПД и в целом добиться значительного экономического эффекта за счёт сокращения затрат на обслуживание и ремонт. «ИЛЬМА» - научно-производственная компания из Санкт-Петербурга, которая ведёт свою историю с 1994 года. Компания обладает собственным конструкторским отделом и уникальным производством, которое работает в режиме сервисного центра. Это позволяет оперативно реагировать на потребности заказчиков, что особенно актуально при возникновении аварийных ситуаций, когда простой производства влечёт за собой существенный ущерб. При производстве уплотнений для подвижных и неподвижных разъёмных соединений промышленного оборудования «ИЛЬМА» использует исключительно надёжное сырьё со стабильными характеристиками. Среди зарубежных партнёров компании – мировые лидеры в области производства уплотнительных материалов – SGL Carbon, Rich. Klinger Dichtungstechnik, Kempchen Dichtungstechnik, KWO Dichtungstechnik, а также немецкий производитель уникального оборудования для резки листовых материалов – F.u.J Peters.

Компания «ИЛЬМА» - надёжный партнёр в области герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования! Об этом и многом другом рассказывается в новом видеоролике компании «ИЛЬМА». Перейти к просмотру »»»

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



